Novomeščanom napeta končnica v Podčetrtku, Šenčurju pa v Domžalah

Košarkarji vodilne ekipe državnega prvenstva Krke so v 12. krogu v dramatični končnici strli Terme Olimia Podčetrtek, na gostovanju so slavili z 72:68. V zaostali tekmi 7. kroga so člani Ggd Šenčur s 77:74 slavili pri Helios Suns.