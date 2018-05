Doživeli so mrk, ki jim je zaprl vrata

Po drugih tekmah polfinala državnega prvenstva

Kot prvi so se morali v polfinalu državnega prvenstva posloviti košarkarji Rogaške. Čeprav so večji del obračuna proti Petrolu Olimpiji imeli prednost, so na koncu padli in končali sezono. Zato pa bo še napeto v drugem polfinalnem paru med Sixt Primorsko in Krko.

Košarkarji Rogaške so bili na dobri poti, da presenetijo Olimpijo, ki je nato v zadnji četrtini odigrala na drugačnih obratih in pričakovano prišla do velikega finala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V soboto sta se kot prva na drugi tekmi polfinala pomerili Krka in Sixt Primorska. Če so Primorci prevladovali na domačem terenu, pa so svojo trdnjavo uspešno ubranili tudi Dolenjci.

Z izjemo prve četrtine so prevladovali izbranci Simona Petrova, ki so zaustavili pomembno orožje gostov – met za tri točke. Ti so zadeli 7 od skupno 27 poskusov. Krepko so dobili tudi skok (44:29), kar je na koncu prineslo uspeh in odločilno tretjo tekmo, ki bo v ponedeljek ob 18.30 v Kopru.

"V obrambi smo odigrali veliko bolje kot v sredo v Kopru in posledica tega je ta zmaga. Tekma ni bila lahka, treba je bilo delati in se truditi vseh 40 minut. To nam je uspelo in to je bil ključ do zmage," je bil zadovoljen Petrov.

Zato pa ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih košarkarjev trener Primorske Jurica Golemac: "Čestitam Krki za zasluženo zmago. Nismo znali odgovoriti na agresivnost nasprotnika, hkrati pa se nismo prilagodili sodniškemu kriteriju. Zdaj se vračamo v Koper, kjer nas čaka odločilna tekma."

Preobrat Olimpije v zadnji četrtini, konec za Rogaško

Na večerni tekmi je Rogaška reševala kožo proti favoriziranemu Petrolu Olimpiji. Četa Damjana Novakovića je imela večji del obračuna vajeti v svojih rokah. V drugi četrtini je celo vodila z 32:19. Prednost je imela vse do 34. minute.

V zadnji četrtini se je zgodil mrk. Ljubljančani so se dvignili in zadnjih deset minut igre dobili z rezultatom 23:13 za končno zmago 73:67. Ta jim prinaša uvrstitev v veliki finale, v katerem bodo naskakovali 17. zvezdico v državnem prvenstvu.

Košarkarji Rogaške so bili na dobri poti, da presenetijo Olimpijo, ki je nato v zadnji četrtini odigrala na drugačnih obratih in se pričakovano uvrstila v veliki finale. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Čestitke Olimpiji za uvrstitev v finale. Prav tako čestitam naši zvesti publiki za bučno in korektno navijanje skozi celotno sezono. Ob tej priložnosti bi se zahvalil našim sponzorjem, ki nam vse to omogočajo," je dejal trener poraženega moštva Novaković.

"Mislim, da smo se zasluženo uvrstili v finale. Na prvi in tudi povratni tekmi polfinala smo zdržali pritisk. Čakali smo na svojo priložnost in jo v drugem polčasu tudi izkoristili," pa pravi trener Olimpije Zoran Martić, ki bo imel zdaj teden dni časa, da ekipo pripravi na finale, v katerem bo njegovo moštvo favorit.