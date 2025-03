Cinkarna Celje gostitelj ženske regionalne košarkarske lige

Zadnje dejanje letošnje že 24. sezone regionalne lige bo za članice v knežjem mestu na sporedu 29. in 30. marca, dva tedna kasneje pa se bodo tam merile še kadetinje. Na zaključnem turnirju članic bodo ob domači ekipi Cinkarne Celja igrale še črnogorska Budućnost ter bolgarska kluba Montana in Beroe. Na lestvici trenutno vodita Celje in Budućnost (oba 13-1), ki sta si razdelila po zmago v rednem delu, sledi Montana z razmerjem 10-5, Beroe pa je četrti z 9-5.

Celjski klub je doslej zaključna turnirja lige Waba gostil v letih 2015 in 2019. "Izjemno ponosni in veseli smo, da nam je vodstvo lige zaupalo gostiteljstvo obeh zaključnih turnirjev. Na ta način želimo zaokrožiti 30-letnico delovanja našega kluba, ki je edini v ligi WABA prisoten vseh 24 sezon," je ob imenovanju dejal Borut Kop, predsednik celjskega kluba.

"Menim, da smo z organizacijo evropskega mladinskega prvenstva 2015 in dveh zaključnih turnirjev lige Waba v letih 2015 in 2019 že dokazali, da znamo organizirati zahtevna mednarodna tekmovanja, tako da sem prepričan, da bomo oba zaključna turnirja izpeljali na visoki ravni," je še dejal Kop.

Častno pokroviteljstvo dogodka je sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar.

Celjanke so tekmovanje v regionalni ligi dobile trikrat zapovrstjo.