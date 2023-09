Simanić po izgubi ledvice uspešno okreva, kariere še ne bo konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski košarkarski reprezentant Boriša Simanić bo nadaljeval profesionalno kariero, ko bo za to čas, je danes na družbenih omrežjih sporočil njegov manager, Miodrag Miško Ražnatović. Simanić je na svetovnem prvenstvu v Manili po udarcu v ledveni predel in zapletih po operaciji izgubil ledvico.

Nadaljevanje kariere je bilo za 25-letnega košarkarja Borišo Simanića pod velikim vprašajem, zdaj pa se je o tem oglasil tudi njegov agent.

"Prvi obisk Boriše pri nas v agenciji po eni najhujših poškodb na košarkarskem igrišču. Kljub temu je bilo srečanje takšno kot on, polno pozitivne energije, načrtov za košarkarsko okrevanje (ko bo čas) in polno smeha, želje in vere, da prihajajo novi izzivi na košarkarskem igrišču," je ob skupni fotografiji zapisal Miodrag Miško Ražnatović.

"Tako kot je to pokazal v Manili s pošiljanjem motivacijskih sporočil soigralcem iz bolniške postelje, je danes pokazal tudi moč značaja. Dobro ve, da ovir do uspeha ni," je dodal agent.