AEK zmagovalec košarkarske lige prvakov

Liga prvakov, finale

Košarkarji grške ekipe AEK so zmagovalci letošnje izvedbe Fibine lige prvakov. V velikem finalu zaključnega turnirja v Atenah so premagali francoski Monaco s 100:94 (29:20, 53:44, 73:70). Tretji so igralci španske Murcie, ki so v malem finalu premagali nemški Ludwigsburg s 85:74 (18:17, 42:32, 60:53).

V petkovih polfinalih so domačini premagali Murcio s 77:75, Monaco pa je bil boljši od Ludwigsburga s 87:65.

V malem finalu je pri Nemcih Kerron Johnson dosegel 17 točk, pri zmagovalcih pa je Sadiel Rojas za las ostal brez dvojnega dvojčka po 18 točkah in devetih skokih, Ovie Soko pa je k zmagi dodal 15 točk.

Grški košarkarji so nato zmagali pred svojimi navijači v dvorani Oaka. V prvi četrtini so si priborili devet točk naskoka, ki pa so jo do zadnjih desetih minut skorajda zapravili. Po tretji četrtini so imeli namreč le še vodstvo s 73:70, a so nato v napeti končnici le znali obdržati majhno prednost in zmagali.

Pri poražencih je Sergej Gladir dosegel 18 točk, Gerald Robinson pa 13. Za Atenčane pa je bil najbolj razpoložen Mike Green z 19 točkami, po 16 sta jih dosegla Dušan Šakota in Kevin Punter.

Green je dobil tudi nagrado za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja (MVP), pri čemer je danes kar 18 od 19 točk dosegel že v prvih treh četrtinah, na srečo Grkov pa sta potem strelsko vlogo uspešno prevzela Šakota in Punter.

Na zaključnem turnirju tekmovanja, ki ostaja v senci evrolige, so razdelili tudi denarne nagrade; četrouvrščeni Nemci so se morali zadovoljiti s 140.000 evri, medtem ko je zmagovalcem namenjenih milijon evrov.

V rednem delu sezone je v štirih skupinah lige prvakov nastopalo 32 moštev, 16 se jih je uvrstilo v končnico. Petrol Olimpija je tekmovanje končala že po rednem delu na sedmem mestu skupine C, Ljubljančani so na 14 odigranih tekmah dosegli štiri zmage in doživeli deset porazov.