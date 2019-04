V živo: incident za eno uro prestavil odločilno tekmo za prvaka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločilna finalna tekma med Crveno zvezdo in Budućnostjo se je zaradi incidenta začela z zamudo. Foto: ABA liga

Košarkarji Crvene zvezde in Budućnosti v Beogradu so zaradi incidenta na ogrevanju odločilno 5. finalno tekmo košarkarske lige ABA in posledično vozovnico za elitno Evroligo začeli z enourno zamudo. Prvič v zgodovini odloča peta tekma, ki jo lahko spremljate na Planet2.

Tekma v dvorani "Aleksandar Nikolić" v bi se morala začeti ob 19. uri, a so začetek zaradi incidenta prestavili za eno uro. Domači navijači so namreč košarkarjem Budućnosti pripravili sprejem v obliki kletvic, obmetavanja s predmeti in grožnjami. S tribun se je slišalo "Ubij, ubij, Šiptara".

Ko so člani Budućnosti 20 minut pred predvidenim začetkom prišli na parket, se jim je na tem neovirano približalo okoli deset oseb, ki so v rokah držale žoge, pljuvale in preklinjale. Črnogorska ekipa je nato odšla v slačilnico, varnost pa naj bi hitro poostrili.

Prihod na ogrevanje košarkarjev Budućnosti:

Tekmo bodo izpeljali z zamudo

Tekma se je tako začela z enourno zamudo. Gledalce so pozvali, naj ostanejo na svojih mestih in se vzdržijo neprimernih potez. "Navijajte športno, ne nasedajte na provokacije. Prosimo vas, da na parket ne mečete ničesar," je gledalce pozval športni direktor Crvene Zvezde Nebojša Ilić, kapetan gostiteljev Branko Lazić jih je prav tako prosil, naj se umirijo.

Prošnje so zalegle, 45 minut po predvidenem začetku tekme, na kateri je glavni sodnik Slovenec Sašo Pukl, so košarkarji Budućnosti še drugič prišli na ogrevanje. Tekma se je začela ob 20. uri.

Slavje na domačem parketu

Finalista Crvena zvezda in Budućnost sta dobro izkoristila domači teren, zato je pred košarkarji odločilna tekma. Tokrat imajo prednost domačega igrišča spet igralci Crvene zvezde, ki so bili v rednem delu lige ABA najbolj suvereni.

Na obeh domačih tekmah finalne serije, ki se igra na tri dobljene zmage, so suvereno opravili tudi z Budućnostjo, tako da bi bil uspeh slednje danes veliko presenečenje.

Prenos finalne tekme na Planet 2 Na Planet 2 bo danes športno obarvano. Ob 18. uri si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali dvoj Prve lige Telekom Slovenije med Krškim in Domžalami. Sledil bo vklop na košarkarski obračun med Crveno zvezdo in Budućnostjo, zatem pa si boste lahko ljubitelji športa ogledali še nogometno oddajo Goool!

ABA liga, finale:

*Ekipi igrata na tri zmage.

