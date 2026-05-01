Avtor:
STA

Petek,
1. 5. 2026,
18.45

Jakob Omrzel Gal Glivar Georg Zimmermann

Petek, 1. 5. 2026, 18.45

Dirka Eschborn - Frankfurt

Zimmermann zmagovalec dirke Eschborn - Frankfurt

Georg Zimmermann | Georg Zimmermann je zmagovalec enodnevne dirke Eschborn - Frankfurt. | Foto Guliverimage

Georg Zimmermann je zmagovalec enodnevne dirke Eschborn - Frankfurt.

Nemški kolesar Georg Zimmermann je zmagovalec enodnevne dirke Eschborn - Frankfurt. Član ekipe Lotto Intermarche je do zmage po 211 kilometrih domače preizkušnje prišel v ciljnem sprintu večje skupine.

Na 63. izvedbi te dirke je nemški prvak presenetil nekatere favorite in poskrbel za prvo domačo zmago po letu 2019.

Po več kot 200 kilometrih dolgi preizkušnji so se kolesarji za zmago udarili v sprintu večje skupine, v katerem je bil Nemec boljši od prvega favorita Britanca Thomasa Pidcocka (Pinarello Q36.5), tretji je bil še en Britanec Ben Tulett (Visma Lease a Bike).

Na dirki sta nastopila dva slovenska kolesarja. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je bil v prvi skupini, ki je ciljno črto prečkala v času zmagovalca, in je končal na 38. mestu. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) pa preizkušnje ni končal.

"To je nekaj najlepšega, kar se mi je lahko zgodilo v karieri. To je moja največja zmaga, presrečen sem in zelo ponosen," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal Zimmermann.

Results powered by FirstCycling.com

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.