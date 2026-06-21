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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Nedelja,
21. 6. 2026,
20.10

Osveženo pred

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Jakob Omrzel Bahrain Victorious Tour of Slovenia Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji

Nedelja, 21. 6. 2026, 20.10

2 uri, 35 minut

Jakob Omrzel po 3. mestu na dirki Po Sloveniji

Slovenski adut Jakob Omrzel po stopničkah: Gremo korak za korakom, do vrha

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je bil na tretjem mestu najboljši slovenski kolesar na dirki Po Sloveniji. | Foto Aleš Fevžer

Jakob Omrzel je bil na tretjem mestu najboljši slovenski kolesar na dirki Po Sloveniji.

Foto: Aleš Fevžer

Jakob Omrzel je 32. dirko Po Sloveniji končal tako, kot si je želel. Z uvrstitvijo med najboljše tri v skupnem seštevku je nadarjeni član Bahrain - Victorious potrdil, da lahko tudi na članski ravni posega visoko. Ob tem je osvojil še belo majico najboljšega mladega kolesarja, a po zadnjem dnevu ni skrival, da je bilo v zaključku težko, misli pa usmeril tudi proti državnemu prvenstvu, kjer ga morda čaka dvoboj s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

"Zadovoljen sem. Cilj je bil top 3 v generalnem seštevku in prav to je bilo izpolnjeno," je po koncu dirke zadovoljno povedal Jakob Omrzel, ki je v zadnjih dneh dirke Po Sloveniji nosil veliko slovenskih pričakovanj.

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V zaključku ni bilo več moči za odgovor

Zadovoljen je s svojim napredkom. | Foto: Aleš Fevžer Zadovoljen je s svojim napredkom. Foto: Aleš Fevžer Razlike so bile v veliki meri narejene že v kraljevski etapi, ko sta Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe pokazala največ moči. Omrzel je bil tam glavni slovenski adut in je zdržal dovolj, da je ostal v igri za zmagovalni oder.

"Zadnja dva dneva sta bila res težka in je bil preizkus samega sebe. Včerajšnja etapa je naredila razliko. Ko gledam nazaj, je vse super," je razložil.

Tudi zadnji dan ni šlo povsem mirno. Na kratkem, strmem vzponu na Trško Goro se je še enkrat odprl boj, a Omrzel ni imel več dovolj moči za skok: "Zelo strm vzpon je bil, ki morda ni najbolj pisan na mojo kožo, ampak smo preživeli. Na vrhu je napadel (Lipowitz, op. a.). Sem razmišljal, ampak ni bilo moči. Bil sem tako na limitu, da sem samo razmišljal, kako priti do cilja," je priznal mladi slovenski kolesar.

Potrdilo je dobil. Rad bi zadržal majico državnega prvaka, a morda pride tudi Pogačar.

Za Omrzela ima končno tretje mesto posebno težo. Ne le zaradi stopničk na domači dirki, ampak tudi zaradi potrditve, da je na pravi poti. Že lani je na dirki Po Sloveniji opozoril nase, ko je bil četrti, letos pa je naredil še korak višje.

Skupaj z zmagovalcem dirke Po Sloveniji, Florianom Lipowitzem. | Foto: Aleš Fevžer Skupaj z zmagovalcem dirke Po Sloveniji, Florianom Lipowitzem. Foto: Aleš Fevžer

"Mislim, da je to dobro potrdilo. Potencial je in treba je delati naprej. Gremo korak za korakom, do vrha," je dejal kolesar Bahrain – Victorious, ki bo prihodnji konec tedna na državnem prvenstvu skušal zadržati majico državnega prvaka, čeprav bo konkurenca izjemno huda. Omenja se celo nastop Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča: "Seveda si jo želim zadržati. Poizkusil bom po najboljših močeh, da bi jo zadržal. Bomo videli. Zagotovo pa jo je v čast nositi."

Jakob Omrzel, Dirka po Sloveniji
Sportal Rezultati dirke Po Sloveniji 2026
Florian Lipowitz
Sportal Florian Lipowitz do največje zmage v kolesarski karieri
Jakob Omrzel Bahrain Victorious Tour of Slovenia Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji
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