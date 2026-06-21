Florian Lipowitz skupno zmago potrdil s slavjem v Novem mestu

Zmagovalec 32. dirke Po Sloveniji je Nemec Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Včeraj je na kraljevski etapi osvojil Vršič in oblekel zeleno majico, danes jo je na zaključni 170-kilometrski etapi od Litije do Novega mesta ubranil s še eno etapno zmago, tekmece je strl na zadnjem klancu dirke, na vzponu na Trško Goro. Drugo mesto v etapi je zasedel Lipowitzev moštveni kolega Florian Lipowit, drugi skupno pa je bil tudi član Bore Giulio Pellizzari. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) je bil danes deveti, skupno pa je dirko končal na tretjem mestu.

Ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe je tudi zadnji dan 32. slovenske pentlje pokazala, da je daleč najmočnejša na dirki, Florian Lipowitz je z etapno zmago potrdil skupno zmagoslavje, drugi pa je bil danes Laurence Pithie, ki je dobil sprint v zasledovalni skupini, 24 sekund za nemškim kolegom. Drugo mesto skupno je zadržal mladi Italijan Giulio Pellizzari (+ 0:42).

"Bilo je super vroče, spet smo dirkali odlično kot ekipa, fantje so opravili izvrstno delo, na zadnji klanec smo šli super trdo, prvotni načrt je bil, da grem za Laurencem, a sem kar naenkrat prišel do prednosti, pa jo potem zadržal do cilja. Res smo lahko ponosni na opravljeno delo," je v prvi izjavi v cilju ekipno delo izpostavil tudi Lipowitz sam. V prvih etapah je pomagal Pithieju, ta mu je vrnil včeraj na kraljevski etapi in danes na zaključku v Novem mestu. Nemški as je tako potrdil dobro formo pred julijskim Tourom.

Najboljši Slovenec na dirki je bil Jakob Omrzel. Kapetan Bahrain Victoriousa je sicer upal, da bo uspel danes v svojih krajih pripraviti kakšen napad na zeleno majico, pa za to preprosto ni imel nobenih možnosti. Red Bull je dirko nadzoroval brezhibno. Novomeščan je zasedel končno tretje mesto v skupnem seštevku, z 2:06 zaostanka za Lipowitzem.

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Dirka Po Sloveniji, potek 5. etape: Cilj: Florian Lipowitz je zmagovalec zadnje etape in skupni zmagovalec 32. dirke Po Sloveniji! 2 km do cilja: Florian Lipowitz še povečuje prednost pred zasledovalci, Nemec bo junak letošnje dirke Po Sloveniji. 5 km do cilja: Lipowitz se proti Glavnemu trgu vozi s 15 sekundami prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri so Jakob Omrzel, Giulio Pellizzari, Sebastian Berwick, Joel Nicolau, Mats Wentzel in Alessandro Fancellu. Na Trški Gori je padel Italijan Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) in bil odpeljan v bolnišnico. 10 km do cilja: Kolesarji so opravili s Trško Goro, napadel je Lipowitz in osvojil zadnje gorske točke na dirki in se odpeljal v vodstvo. Omrzel ni izzval Nemca, Masnada se je trudil v boju za modro majico, a ni zmogel tempa kapetana Bore. 16 km do cilja: Kolesarji so prečkali ciljno črto na Glavnem trgu v Novem mestu, zdaj jih čaka le še en krog z vzponom na Trško Goro, kjer bo še zelo napeto. Novo mesto is ready to welcome the winners #TourOfSlovenia 2026 💚

But they still need to climb to Trška Gora, the "special one" which should be on your cycling bucket list when visiting Slovenia 💚#ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/4dZ9eEjsT7 — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) June 21, 2026 27 km do cilja: Beg je končan, tudi bojeviti Fausto Masnada je v glavnini. Tempo še naprej narekuje Jan Tratnik. 33 km do cilja: Na čelo glavnine se je zdaj postavila ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, tempo diktira neumorni Jan Tratnik in Masnadova prednost kopni. Zdaj znaša le še malo nad minuto. Sutton je že ujet. 38 km do cilja: Florian Lipowitz je reagiral in sprintal za zadnjo točko na Trebelnem, a Nemec ostaja točko za Italijanom v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki. Izidi gorskega cilja Trebelno:

1. Masnada 3 točke

2. Sutton 2

3. Lipowitz 1 41 km do cilja: Na vzponu na Trebelno je popustil še Sutton, Masnada je z novimi tremi gorskimi točkami prevzel vodstvo v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki in je spet nekoliko povečal prednost pred glavnino. Italijan vozi z 1:45 prednosti, medtem ko Sutton že bolj ali manj čaka glavnino. Na čelu te tempo diktirajo člani Bahraina in Modern Adventura. 48 km do cilja: Masnada in Sutton imata le še minuto in 15 sekund prednosti pred glavnino. 63 km do cilja: Masnada je dobil še leteči cilj v Trebnjem, ubežnika vzdržujeta dobri dve minuti prednosti pred glavnino, v kateri tempo pomaga narekovati tudi Omrzelova ekipa Bahrain – Victorious. Stojić je v glavnini, medtem pa sta z dirko končala še Italijan Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious) in Slovenec Marcel Skok (KK Novo mesto). 🇸🇮 #TourofSlovenia | Etapa 5



🟢 El pelotón rebaja la diferencia de la fuga hasta los +2’10” cuando restan 60km para el final en Novo Mesto



🔜 Todavía por delante la subida a Trebelno (4,3km al 6%) y el explosivo repecho de Trška Gora (1,6km al 10%)



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/kZfliKdPnI — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 21, 2026 65 km do cilja: Grmado je prvi prečil Fausto Masnada, Stojić še vedno ni ujel vodilne dvojice, ta pa ima zdaj spet malce višjo prednost pred glavnino – 2:13. Masnada ima zdaj 18 gorskih točk, le eno manj od vodilnega v seštevku za najboljšega hrobolazca na dirki Lipowitza. Izidi gorskega cilja Grmada (III. kategorija):

1. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 3

2. David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi) 2 70 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Grmado, Veljko Stojić je imel nekaj težav z verigo in malce zaostal za kolegoma ubežnikoma, glavnina pa vztrajno niža zaostanek in vozi zdaj le še dve minuti za čelom dirke. 80 km do cilja: Prednost ubežnikov je padla pod tri minute. Kolesarji se spet borijo z vročino, temperatura ozračja je prek 30 stopinj Celzija. Ob progi pa jih spodbuja tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. 🇸🇮 #TourOfSlovenia As the race passes the halfway point of the stage, the situation remains unchanged. The three riders at the front continue to lead over the peloton, where our riders remain safely positioned 👊



🇦🇩 #LaClàssicaAd Dario Giuliano and Andrea Mifsud are part of the… pic.twitter.com/ldQTtBTtRL — Team Polti VisitMalta (@teampolti) June 21, 2026 95 km do cilja: Da, dirka se počasi stopnjuje, prednost vodilne trojice je že padla na 3:30, kar pomeni, da Masnada ni več v virtualnem vodstvu. Na čelu glavnine Red Bull - BORI - hansgrohe tempo pomaga narekovati še ameriška zsedba Modern Adventure Pro Cycling. 98 km do cilja: Tudi drugi leteči cilj dneva v Ivančni Gorici je dobil Masnada, prebudila pa se je glavnina, ki je začela narekovati ostrejši tempo in prednost ubežnikov je hitro padla na štiri minute. Izidi letečega cilja v Ivančni Gorici:

1. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 5 točk/3 sekunde

2. Veljko Stojnić (Team United Shipping) 3/2

3. David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi) 1/1 115 km do cilja: Gorski cilj na Bogenšperku (III. kategorija) je osvojil Masnada, prednost bežeče trojice je medtem presegla pet minut. Izidi gorskega cilja Bogenšperk (III. kategorija):

1. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 3 točke

2. Veljko Stojnić (Team United Shipping) 2

3. David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi) 1 118 km do cilja: Z dirke je odtopil Madžar Erik Fetter (Team United Shipping), na startu danes ni bilo Axela van der Tuuka (Euskaltel-Euskadi), proti cilju v Novem mestu tako nadaljuje še 96 tekmovalcev. 129 km do cilja: Masnada, Stojić in Sutton imajo zdaj že 4:24 prednosti, v prvi uri etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 42 km/h. 138 km do cilja: Prednost ubežne trojice je presegla štiri minute, Masnada je tako že v virtualni zeleni majici. 145 km do cilja: Kolesarji so v Zagorju opravili še s prvim letečim ciljem dneva, kjer je pet točk in tri bonifikacijske sekunde pobral Fausto Masnada. Prednosti trojice ubežnikov je zdaj narasla že prek treh minut in pol. Masnada po štirih etapav v skupnem seštevku zaseda 11. mesto in ima za vodilnim Florianom Lipowitzem 3:43 zaostanka, kar pomeni, da se že približuje virtualni zeleni majici. Izidi letečega cilja v Zagorju:

1. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 5 točk/3 sekunde

2. Veljko Stojnić (Team United Shipping) 3/2

3. David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi) 1/1 152 km do cilja: Vodilna trojica ima zdaj dve minuti naskoka pred glavnini, pred to pa vztraja še David Lozano Riba, ima le še 15 sekund prednosti. 160 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem dneva, na Vačah je šest točk pobral Italijan Fausto Masnada. Ta ima z Britancem Suttonom in Srbom Stojićem zdaj 50 sekund prednosti pred Lozanom in Musialikom, pa 1:26 pred glavnino. Izidi gorskega cilja Vače (II. kategorija):

1. Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) 6 točk

2. David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi) 4

3. Veljko Stojnić (Team United Shipping) 1 161 km do cilja: Tudi David Lozano Riba in Jakub Musialik ne moreta držati tempa vodilnih, David Louis Sutton, Fausto Masnada in Veljko Stojnić se oddaljujejo. 162 km do cilja: Zsombor Palumby je izgubil stik z vodilnimi in zdaj vozi 13 sekund za vodilno peterico, ta pa ima 1:35 prednosti pred glavnino. 165 km do cilja: Ubežniki so si hitro privozili minuto in 20 sekund prednosti. 167 km do cilja: Glavnini poskuša pobegniti šesterica David Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), David Lozano Riba (Team Novo Nordisk), Zsombor Palumby (Team United Shipping), Veljko Stojnić (Team United Shipping) in Jakub Musialik (Wibatech Lubelskie Perła Polski). 11:04 (169,4 km do cilja): Zadnja etapa 32. dirke Po Sloveniji se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi. Relaxed moments at the start in Litija are over. Riders & staff had their coffee, now we are already deep in the race - on the challenging last stage of 2026 Tour of Slovenia.



Photos: @Sportida_com #TourOfSlovenia #FightForGreen #ifeelsLOVEnia #NavijajmoPametno pic.twitter.com/hlgoq318U4 — Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 21, 2026 Start: Kolesarji so se v Litiji na zaprto vožnjo podali ob 11. uri, hitro bodo dosegli kilometer nič in zadnja etapa letošnje dirke se bo začela tudi zares. Startno listo je podpisalo 97 kolesarjev. Danes so v igri točke:

Leteči cilji: Zagorje ob Savi (27.3 km), Ivančna Gorica (73.5 km), Trebnje (106.8 km) Gorski cilj: Vače (II. kat, 10.4 km), Bogenšperk (III. kat., 56.3 km), Grmada (III. kat., 103.7 km)

Pred etapo

"Ni še konec. Zdaj pridejo moje ceste, etapa v mojih krajih in upam, da se kaj še lahko pripeti," je včeraj v Kranjski Gori povedal 20-letni kapetan moštva Bahrain – Victorious Jakob Omrzel. Novomeščan je tako na zaključni etapi letošnje dirke Po Sloveniji napovedal boj do zadnjega.

Red Bull – BORA – hansgrohe sicer letos na slovenskih cestah kaže izjemno moč in je imela v prvih štirih etapah popoln nadzor nad dogajanjem ter zeleno majico ves čas v svojih rokah. Ubranitev te bo prioriteta tudi zadnji dan, ki pa prinaša nekaj izzivov.

Foto: zajem zaslona

Peta etapa bo z nekaj več kot 2.500 višinci razgibana, kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev, za začetek Vače (5,7 km/6 %), ki je ocenjen z drugo kategorijo, nato pa štirimi tretje, Bogenšperk (4,2 km/5.6 %), Grmada (1,7 km/10,9 %), Trebelno (4,3 km/6 %) in pa naposled še Trška gora (1,6 km/9,9) %), ki bo odločilna.

Na tem kratkem, a strmem klancu so mogoči še zadnji napadi na zeleno majico, Omrzel mora nadoknaditi minuto in 32 sekund, preostali kolesarji, ki še upajo na skupno zmago, zaostajajo že več kot dve minuti. Tu so še kolesarji, ki ciljajo zgolj na prestižno etapno zmago po sprintu na Glavnem trgu v Novem mestu, vse to pa so sestavine za izjemno zanimivo in eksplozivno zaključno etapo slovenske pentlje.

Zaključek dirke bo otežili še vreme, saj vremenoslovci za nedeljo napovedujejo izjemno visoke temperature, v Novem mestu naj bi se povzpele do 33 stopinj Celzija.

Etapa se bo z zaprto vožnjo v Litiji začela ob 11. uri, kilometer nič bodo dosegli hitro, po le nekaj minutah nevtrealne vožnje, nato bo šlo na polno vse do 15. ure, okoli katere naj bi v cilj prispeli najboljši kolesarji.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 15:42:38

2. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 0:04

3. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious) 1:32

4. Alessandro Fancellu (Ita/MBH Bank CSB Telecom Fort) 2:19

5. Samuel Fernandez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) isti čas

6. Sebastian Berwick (Avs/Caja Rural-Seguros RGA) 2:21

7. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 2:47

8. Alex Tolio (Ita/Bardiani CSF 7 Saber) 2:50

9. Luca Covili (Ita/Bardiani CSF 7 Saber) 3:03

10. Ivan Cobo (Špa/Kern Pharma) 3:41

...

24. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 7:17

31. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorious) 11:50

43. Jaka Marolt (Slo/Factor Racing) 21:46

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