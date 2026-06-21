Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel je v kraljevski etapi dirke Po Sloveniji pokazal, zakaj velja za veliki up slovenskega kolesarstva. Član ekipe Bahrain-Victorious je na vzponu na Vršič moral priznati premoč dvojcu Red Bull – BORA – hansgrohe, Florianu Lipowitzu in Giuliu Pellizzariju, a je v cilj v Kranjski Gori prikolesaril kot tretji, oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja in ostal v igri za skupni zmagovalni oder. V skupnem seštevku zaostaja minuto in 32 sekund, a sam pred zadnjo etapo, ki bo šla po njegovih koncih, poudarja: "Dirke še ni konec".

Kraljevska etapa je pripadla zasedbi Red Bull – BORA – hansgrohe, ki je na Vršiču pokazala moč. Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari sta se odpeljala naprej, za njima pa je v svojem ritmu kolesaril Jakob Omrzel, član Bahrain Victoriousa, in na koncu prišel do tretjega mesta.

Za 20-letnega Slovenca je bil to eden največjih rezultatov kariere med člani in nov dokaz, da se po zahtevnem začetku sezone njegova forma dviguje.

"Poznal sem traso zelo dobro in vedel sem, da sta fanta zelo močna, saj sta v vrhu svetovne lestvice. Upal sem samo, da bom lahko čim dlje sledil. Na koncu sem videl, da imata malenkost močnejši tempo, zato sem šel raje svojega, da ne bi bil preveč v rdečem," je po etapi razlagal Omrzel.

Na Vršiču ni paničaril

Ko sta Lipowitz in Pellizzari narekovala ritem, se slovenski kolesar ni ujel v past, saj se lahko prehiter tempo pri tako zahtevnem vzponu, kot je Vršič, hitro zaključi s kriznimi trenutki in je lahko kazen tudi dvojna. Zato se je odločil, da bo kolesaril po svojem občutku in predvsem brez panike.

Po cilju v Kranjski Gori si je hitro hladil telo, ker je bilo v sobotni etapi izjemno vroče. Foto: Aleš Fevžer

"Vzpon je bil izjemno hiter. Nisem imel neke obremenitve s časom in se mi ni vlekel. Zelo lepo je minil. Poznal sem ga in na koncu še pospešil," je dejal.

V cilj je prišel kot tretji, kar je bil tudi jasen signal, da lahko v skupnem seštevku dirke Po Sloveniji letos poseže višje kot lani, ko je bil skupno četrti in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, ki jo je imel na svojih plečih že lani.

Letos je vnovič v njegovi lasti, ob tem pa se mu nasmiha še zmagovalni oder.

Na spustu z Vršiča je zmagovalec mladinske verzije Pariz-Roubaix na znamenitih kockah nekaj pridobil

Po vrhu Vršiča cilj še ni bil takoj na vrsti. Kolesarje je čakal še zahteven spust proti Kranjski Gori, tudi po znamenitih kockastih odsekih. Omrzel se tam ni ustrašil in pokazal, zakaj je pred dvema letoma osvojil mladinsko kockasto klasiko Pariz-Roubaix.

"Poznam spust, udobno se počutim, tudi na kockah. Vedel sem, da bom nekaj pridobil," je povedal.

Jakob verjame, da bo zadnja etapa dirke Po Sloveniji zelo zanimiva. Foto: Ana Kovač

Prav na spustu se je nekoliko približal vodilnima, čeprav razlike ni mogel izničiti, ki je na koncu znašala 1:26. A pomembneje je bilo, da je za seboj zadržal preostale tekmece in se utrdil kot prvi zasledovalec dvojca iz nemško-avstrijske ekipe.

Ni še konec

V skupnem seštevku za Lipowitzem zaostaja minuto in 32 sekund. Razlika ni majhna, a Omrzel ne razmišlja o predaji: "Mislim, da se da marsikaj presenetiti. Jutri je druga vrsta etape, bolj eksplozivna. Bomo videli, kako se bo razpletlo, ampak definitivno bom šel na polno."

Dodatno motivacijo bo imel tudi zaradi domačega terena. Kot Dolenjec bo v zadnji etapi dirkal pred svojimi navijači, kar mu bo dalo dodatnega elana – lani jo je zaključil na sedmem mestu po šprintu skupine. Bo pa današnja vnovič zahtevna, saj bo takoj na začetku trase vzpon II. kategorije, nato pa trije III. kategorije. Zadnji bo vzpon na Trško Goro, ki je dolg sicer le 1,7 kilometra, a ima 10,5-odstotni povprečni naklon.

"Z nogami sem zelo zadovoljen. Forma mi raste. Iz meseca v mesec. Nisem imel najboljšega štarta v sezono, ampak prav zaradi tega imam zdaj še veliko rezerve, da vse skupaj nadgradim," je poudaril.

Korak za korakom v karieri: bageta ga v mislih ni odpeljala v Francijo

Po prihodu v cilj je priznal, da je bil prvi občutek predvsem zadovoljstvo. Ne le zaradi tretjega mesta, ampak zaradi potrditve, da gre v pravo smer: "Prva stvar je bila, da je bil cilj kar lepo izpolnjen. Da smo na dobri poti."

Bageta, ki jo je prejel za nagrado, ga v mislih ni popeljala na Tour de France. Sledi svoji poti in ne želi prehitevati dogodkov. Foto: Aleš Fevžer

Ob vprašanju, koliko mu še manjka do kolesarjev, ki bodo čez dva tedna dirkali na Touru, je odgovoril v svojem mirnem slogu: "Manjka mi, kolikor smo videli – minuto in pol. Ampak mislim, da bomo z leti in z več izkušnjami zagotovo prišli do cilja."

Tudi zato ne želi prehitevati z velikimi koraki v luči tritedenskih dirk, tudi ko je na zmagovalnem odru v rokah kot nagrado držal bageto, ki je simbol Francije: "Ne gremo prehitro. Korak za korakom. Pri teh Grand Tourih ni dobro pretiravati," je dodal mladi slovenski kolesar.