Žakljeva znova 20. v olimpijskem krosu v Novem Mestu

Slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj je na drugi in hkrati zadnji tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu v češkem Novem mestu znova zasedla 20. mesto, potem ko je bila 20. že na prvi tekmi. V kratkem krosu je bila Žakljeva v petek 33.

Dvaintridesetletna kolesarka ekipe Unior Devinci Factory Racing je že v prvem, skrajšanem krogu zaostala 32 sekund za vodilno skupino, ki je od samega začetka navijala oster tempo. Največ časa je izgubila v drugem krogu, do konca olimpijske preizkušnje pa je pridobila nekaj mest in cilj prečkala z zaostankom 6:10.

Drugo in hkrati zadnjo preizkušnjo sezone, ki je bil povsem ohromljena in skrajšana zaradi pandemije novega koronavirusa, je dobila Francozinja Pauline Ferrand Prevot pred Nizozemko Anno Terpstra in še eno Francozinjo Loano Lecomte.

Francozinji sta v primerjavi s prvo tekmo v olimpijskem krosu zamenjali mesti, druga pa je bila tudi takrat Terpstra.

Svetovni pokal končan, na vrsti je svetovno prvenstvo

Na Češkem so ob obeh olimpijskih krosih izpeljali dve sprinterski preizkušnji, Žakljeva pa je kratka krosa končala na 26. oziroma 33. mestu.

Sezona svetovnega pokala v krosu je s tem končana, že v ponedeljek pa se bo s prvimi treningi začelo svetovno prvenstvo v avstrijskem Leogangu, ki bo v glavnem delu potekalo prihodnji konec tedna s preizkušnjama v olimpijskem krosu in spustu.

Od 15. do 18. oktobra bo uvodni dve tekmi tako v moški kot ženski konkurenci svetovnega pokala v spustu gostil Maribor.

