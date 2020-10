Žakljeva na evropskem prvenstvu 19.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tanja Žakelj je za evropsko prvakinjo zaostala za pet minut in 33 sekund

Slovenska gorska kolesarka v olimpijskem krosu Tanja Žakelj je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Tamaru osvojila 19. mesto. Zmagala je Francozinja Pauline Ferrand-Prevot pred Nizozemko Anne Terpstra in Ukrajinko Jano Belomojno.

Žakljeva je na 19. mestu za svetovno in zdaj tudi evropsko prvakinjo zaostala za pet minut in 33 sekund. Pri članih je bil sicer prijavljen Rok Naglič, ki pa ni nastopil. Naslov evropskega prvaka je osvojil domačin Nino Schurter pred Francozom Titouanom Carodom in rojakom Mathiasom Flückigerjem.

Med mlajšimi člani je Matevž Govekar osvojil 42. mesto z devetimi minutami zaostanka za zmagovalcem, Švicarjem Joelom Rothom. Drugi je bil prav tako Švicar Vital Albin, tretji pa Italijan Juri Zanotti.

V nedeljo bodo na sporedu še preizkušnje za mladince in mladinke ter mlajše članice. V četrtek slovenske reprezentance ni bilo na startu štafetne preizkušnje. Slavila je reprezentanca Italije pred Francijo in Švico.

