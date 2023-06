Z Barjanko se začenja 42. kolesarski maraton Franja, bodite pozorni na zapore cest

Danes ob 8. uri se bo v Ljubljani in okolici z Barjanko začel 42. kolesarski maraton Franja, glavni del dogodka pa bo na sporedu v nedeljo ob 9. uri, ko se bodo s starta na 156 km dolgo pot podali rekreativni in amaterski kolesarji ter štiri ure kasneje sklenili največji slovenski kolesarski praznik. Zaradi izvedbe tekmovanja bodo na trasi številne zapore.

Ta se bo začel že s sobotno Barjanko (72 km). Gre za dogodek z močno rekreacijsko noto, ki je bil prvič na sporedu maratona Franja leta 2018.

Dopoldne bodo organizatorji izvedli še Medex družinski maraton (21 km), ki se bo začel ob 9. uri, in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 m). Otroški del prireditve se bo začel ob 10. uri.

Že danes bo tako ljubljanske ulice z okolico preplavilo okoli 2100 kolesarjev vseh starosti, še več jih bo na cesti v nedeljo, ko bosta na vrsti veliki (156 km) in mali maraton (97 km).

Glavni del dogodka ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

Za nedeljski dirki prijavljenih skoraj 5000 kolesarjev in kolesark

Tik pred začetkom je za glavni preizkušnji prijavljenih nekaj več kot 2700 kolesarjev in kolesark, kar bo skupno število udeležencev dvignilo blizu 5000. V prejšnjih izvedbah se je maratona udeležilo več kot 150.000 uradno registriranih kolesarjev iz več kot 80 držav, od tega je bilo več kot 23.000 kolesark.

Sama trasa bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Na voljo bo tudi nekaj letečih ciljev, in sicer za najhitrejšo žensko in moškega na Brezovici, v Idriji, Poljanah nad Škofjo Loko in v Škofji Loki ter gorski cilj na Kladju. Zmagovalci in zmagovalke dobijo dres in posebno nagrado, so še zapisali organizatorji dogodka.

Nad izvedbo sicer bdi Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev.

