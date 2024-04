Velika zmaga mladega Slovenca v Italiji

Poleg Primoža Rogliča, ki je danes dobil kronometer na Dirki po Baskiji, je še za eno veliko zmago poskrbel mladi slovenski kolesar Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z), ki je slavil na dirki Giro del Belvedere, ki je namenjena kolesarjem do 23 let.

Giro del Belvedere je enodnevna kolesarska dirka, ki vsako leto poteka na velikonočni ponedeljek na cestah Villa di Cordignano in province Treviso v regiji Veneto. Dirka je desetletjih dokazala svoj pomen z zmagami številnih mladih talentov, ki so si utrli pot in ustvarili svoje svetle kariere z zmago na cilju v Cordignanu: od Maurizia Fondriesta, Silvia Martinella in Stefana Künga do najnovejše trojice vzhajajočih zvezd: Juan Ayuso leta 2021, Romain Grégoire leta 2022 in Johannes Staune-Mittet leta 2023.

Zvenečim imenom se je letos pridružil še Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z), ki je najhitreje opravil s 168 km in 2085 m vzpona dolgo traso in v ciljnem sprintu ukanil tekmece. Vrhunec dirke je bil krog Conche, ki so mu sledili zahtevni vzponi na Piai della Vigna (500 m z 9-odstotnim povprečnim naklonom) ter tradicionalni Montaner (1,5 km pri 12-odstotnem naklonu) in Via delle Longhe (500 m pri 12-odstotnem naklonu).

Drugo mesto je osvojil Davide Donati (Biesse-Carrera), tretje pa Ludovico Crescioli (Team Technipes #InEmiliaRomagna).

