Trk s tovornjakom usoden za kolesarja

Connor Lambert je prihajal iz Bunburyja in je bil star 25 let. Lani je kolesaril za kontinentalno ekipo XSpeed United Continental. Zadnje dni je treniral v Belgiji in na sredini vožnji se je zgodila tragična nesreča, v kateri je po trku s tovornjakom izgubil življenje.

"Izgubili smo res dobrega človeka. Družini in vsem v kolesarskem klubu, kjer je deloval, pošiljam pozitivne misli. Grozno je slišati tako novico. Res je bil dober fant. Nanj bom mislil do konca dirke," je pred današnjo etapo na Dirki po Franciji povedal rojak Jai Hindley, ki je Lamberta poznal.

"Bil je zelo ljubljen in oboževan sin, brat in stric. V težkem položaju smo, zato prosimo za zasebnost. Ljudje so ga imeli radi," je izjavila njegova sestra Tara.