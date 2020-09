V živo: Tadej Pogačar že potrdil prisotnost na SP, kaj pa preostali? #video

Danes ob 10. uri bosta Andrej Hauptman in Gorazd Penko na novinarski konferenci razkrila, kdo vse bo nastopil na svetovnem prvenstvu. Tadej Pogačar je v izjavi za Mednarodno kolesarsko zvezo že potrdil svojo prisotnost na prvenstvu. "Trase še ne poznam, slišim pa, da bo zahtevna in dolga, take imam rad. V reprezentanci bomo imeli močno zasedbo in videli bomo, kakšne so naše možnosti," je povedal slovenski kolesarski junak.

Selektorja Andrej Hauptman in Gorazd Penko bosta razkrila seznam potnikov in potnic na svetovno prvenstvo. Za zdaj je znano le, da bo na petkovi 31,7 kilometra dolgi vožnji na čas (25. 9.) nastopil Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), v ekipi za cestno dirko pa bo osem kolesarjev. Lani je na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru od osmerice do cilja zdržal zgolj Tadej Pogačar, ki je dirko končal na 18. mestu. Hauptman bo za cestno dirko izbiral med drugim na Touru, Primožem Rogličem (Jumbo Visma), Janom Polancem (UAE Emirates), Domnom Novakom, Grego Boletom, Tratnikom, Luko Pibernikom in Matejem Mohoričem (vsi Bahrain McLaren), Luko Mezgecem (Mitchelton Scott) in Janezom Brajkovičem (Adria Mobil). Selektor ženske reprezentance Penko je na razširjeni seznam potnic na svetovno prvenstvo uvrstil Eugenio Bujak, ki bo nastopila tudi na kronometru, državno prvakinjo Uršo Pintar, Urško Žigart, Urško Bravec (vse Ale BTC Ljubljana) in Špelo Kern (Lviv Cycling Team).