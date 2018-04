Slovenskega kolesarja, ki je padel na dirki v Belgiji, so uspešno operirali

Borut Božič

Slovenski kolesar Borut Božič, ki si je po sredinem padcu na dirki Brabantska puščica zlomil ključnico, je že uspešno prestal operacijo, je danes sporočila njegova ekipa. V moštvu Bahrain Merida so zapisali, da je poseg potekal brez težav in da pričakujejo hitro okrevanje.

Boruta Božiča so danes operirali v bolnišnici San Gerardo. Moštveni zdravnik Luca Pollastri, ki je slovenskega kolesarja spremil v bolnišnico takoj po padcu kakšnih 100 kilometrov pred ciljem sredine dirke, je sporočil, da je stanje Božiča dobro.

"Vse je šlo v redu in še nekaj ur bo ostal na opazovanju, potem pa se bo že čez nekaj dni lahko začel posvečati treningom. Pričakujem, da bo konec naslednjega tedna že spet lahko na kolesu," je dejal Pollastri.

Zaradi padca in poškodbe so morali v ekipi spremeniti načrte, tako Božič ne bo nastopil na dirki po Hrvaški, ki se bo začela naslednji teden. Pri Bahrain Meridi so še sporočili, da svojemu vselej nasmejanemu tekmovalcu želijo čim hitrejše okrevanje in čim hitrejšo vrnitev na kolo.