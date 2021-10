Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romunska policija je med obsežno racijo zasegla 22 tekmovalnih koles znamke pinarello, med njimi tudi štiri zlata kolesa, ki so jih uporabljali Filippo Ganna in njegovi reprezentančni kolegi, ki so osvojili zlato v ekipnem zasledovanju na nedavnem svetovnem prvenstvu v kolesarstvu na progah v velodromu v Roubaixju v Franciji.