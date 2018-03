Prva večja belgijska klasika Nizozemcu, Mezgec 18.

Foto: zajem zaslona

Da pa je ekipa Quickstep vendarle zabeležila dvojno zmago je poskrbel Philippe Gilbert, ki je bil z zaostankom 20 sekund drugi, tretje mesto pa je zasedel olimpijski prvak, Terpstrin rojak, Greg van Avermaet, v cilj je prišel v prvi zasledovalni skupini.

Zelo dobro se je odrezal tudi Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), z zaostankom treh minut in 19 sekund je zasedel 18. mesto, ciljno črto je prečkal na čelu druge večje skupine, za štiri sekunde je premagal tudi slovaškega zvezdnika Petra Sagana.

Extraordinaria victoria de @NikiTerpstra. Más de 60 kilómetros fugado. Segundo lugar para Gilbert. @quickstepteam 1 y 2. #RBE3H pic.twitter.com/xomnXoUXQU — Johan Giraldo (@JohanGiraldo) March 23, 2018

Odločilni trenutek se je zgodil na vzponu na Taaienberg, kjer se ponavadi naredi prva selekcija, tokrat pa si je na njem nizozemski specialist za klasične spomladanske preizkušnje v Belgiji in Franciji, tudi že zmagovalec dirke Pariz-Roubaix, praktično zagotovil zmago.

Borut Božič (Bahrain Merida) je dirko končal na 87. mestu, in sicer v največji skupini, ki je zaostala 14 minut in 15 sekund. Kristijan Koren, David Per in Luka Pibernik (vsi Bahrain Merida) pa so bili med številnimi, ki so v hladnem vremenu odstopili.