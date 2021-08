Prekolesarimo slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu

Priljubljenost turnega kolesarstva iz leta v leto narašča, narašča pa tudi priljubljenost Slovenske turnokolesarske poti (STKP). Kako tudi ne, ko pa je turno kolesarstvo zabavna oblika rekreacije, ki združuje prelepe razglede z užitkom vožnje na kolesu

Gre za najbolj osnovno obliko gorskega kolesarstva, ki kolesarju ponuja prvinsko doživljanje narave, ohranjanje telesne kondicije in dobrega počutja. Turni kolesarji si marsikatero pot delijo s planinci, s katerimi si z veseljem izmenjajo prijazen nasmeh in lepo besedo.

Po besedah načelnika Komisije za turno kolesarstvo Atila Armentano so pri turnem kolesarstvu obremenjene predvsem mišice, krepi se srčno-žilni sistem, sklepi pa ne trpijo. Tudi zabava je pri vožnji večja kot pri hoji, z vožnjo kolesa se izboljšuje ravnotežje, kolesarjenje v objemu prečudovite narave pa pomaga zmanjšati vsakodnevni stres.

S posebnim dogodkom Sprejmi Migmigi izziv! Prekolesarimo slovensko turno kolesarsko pot v Planinski zvezi Slovenije in Zavarovalnici Generali nagovarjajo širok nabor turnih kolesarjev, promovirajo obiskovanje gora s kolesom na do narave prijazen način ter upoštevanje planinskega bontona, prilagojenega za planince, ki za svoje napredovanje po cestah in kolovozih uporabljajo kolo.

Pridružite se največjemu turnokolesarskemu izletu v Sloveniji

Namen kolesarsko-planinskega izleta je predstaviti Slovensko turnokolesarsko pot (STKP) javnosti in omogočiti prvo izkušnjo vožnje po njej turnim kolesarjem, ki je še ne poznajo. Z organizacijo in udeležbo bo na najprimernejši način predstavljeno varno in pravilno turno kolesarstvo kot oblika rekreacije za širši krog aktivnega prebivalstva. Letošnji izlet po STKP je namenjen izobraževanju kolesarjev o pravilnem turnem kolesarstvu in ozaveščanju o potrebi po uskladitvi zakonodaje, ki ureja turno kolesarstvo.

Od Poštarskega doma na Vršiču do Piranskih solin

Slovenska turnokolesarska pot je bila uradno odprta junija leta 2016. Letošnja STKP v svojih 41 etapah in 1.850 kilometrih, ki vodijo po vseh pomembnejših gorskih skupinah, obišče 112 kontrolnih točk, med njimi 50 planinskih koč, in doseže skupni vzpon skoraj 50 tisoč višinskih metrov. Najvišja točka STKP je Poštarski dom na Vršiču (1688 m. n. v.), najnižja točka STKP pa so Piranske soline (1 m. n. v.).

Edinstven projekt pri nas in širše v Evropi lahko spoznate v soboto, 11. septembra 2021, ko se boste istočasno podali na vseh 41 etap. Etape so različnih zahtevnosti, večina trase pa tehnično ni posebej zahtevna, saj nagovarja širok krog turnih kolesarjev, vodi po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in stezah. Speljana je tako, da pogosto vodi tudi mimo železniških postaj. V povprečju so etape dolge med 40 in 50 kilometri s predvidoma šestimi urami vožnje v eno smer.

Kaj pa varnost in ali je Slovenska turnokolesarska pot zahtevna?

Slovenska turnokolesarska pot resda ni zahtevna, je pa vsekakor ne gre podcenjevati, zato je fizična pripravljenost nujna. Vse etape boste prevozili pod vodstvom usposobljenih turnokolesarskih vodnikov Planinske zveze Slovenije v skladu z vsemi načeli vodništva. Eno od teh načel je tudi, da se skupina vedno prilagodi najšibkejšemu, vse preostale napotke in informacije pa boste prejeli v potrditvenem mailu po prijavi na dogodek.

Vsi sodelujoči v izzivu sodelujete tudi v žrebu za mesečne praktične nagrade.

Kako se prijavite? Izpolnite obrazec in izberite etapo, ki jo želite prevoziti. Po prijavi boste na e-poštni naslov od svojega vodnika prejeli vse potrebne informacije, povezane z dogodkom. Vodnik vam bo kadarkoli na voljo tudi za morebitna dodatna vprašanja. Ker je število udeležencev, ki jih bo vodil en vodnik na posamezni etapi, omejeno na osem, se prijavite čim prej oz. najkasneje do vključno 9. septembra. Opise vseh 41 kolesarskih etap najdete tukaj. *Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin posamezna etapa ne bo izpeljana (vodenja z vodnikom iz različnih razlogov ni bilo mogoče zagotoviti, ni prijav, trasa izbrane etape ni prevozna). V tem primeru boste pravočasno obveščeni. Predlagali vam bodo udeležbo na eni od sosednjih etap.

Kako je bilo lani?

Lani se je dogodka na 41 različnih etapah udeležilo več kot 300 planincev na kolesu. Organizatorji dogodka si želijo, da bi bila letošnja številka še višja. Slovenska turnokolesarska pot je zelo slikovita in zelo priljubljena med planinci na kolesu. O priljubljenosti STKP priča tudi podatek, da je bilo prodanih že skoraj 4.000 Dnevnikov Slovenske turnokolesarske poti, 34 kolesarjev pa jo je že prevozilo v celoti.

A kljub vsesplošni priljubljenosti gorskega kolesarstva je še vedno precej tistih, ki ne poznajo osnov turnokolesarskega bontona, zato so letos v Planinski zvezi Slovenije pripravili serijo desetih kratkih filmov z namenom, da ljubiteljem koles podajo osnovne napotke za varnejšo vožnjo. Filmi so dosegljivi v Spletni kolesarski delavnici Varneje v gore s kolesom.

Turno kolesarstvo naj bo varno, strpno in prijazno do narave

Pomembno je, da se pri turnem kolesarjenju upošteva bonton, ki velja v naravi in planinah, saj se s tem izognete morebitnim sporom s preostalimi obiskovalci in uporabniki naravnega prostora (pohodniki, lastniki gozdov ...). Pri tem velja upoštevati spodaj naštete nasvete.