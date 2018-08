Poškodovana Hrastnikova osma v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V francoskem La Brassu se končuje svetovni pokal v gorskem kolesarstvu. Danes so se tekmovalci in tekmovalke merili v spustu, slovenska adutinja Monika Hrastnik, 13. v kvalifikacijah, je dirko končala na osmem mestu, v skupnem seštevku pa je izgubila eno mesto in je sezono končala kot peta.