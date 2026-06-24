"Ne delajmo si utvar, Pogačar je najmočnejši"

"Ne bom prav izviren, Tadej Pogačar. Ne delajmo si utvar, najmočnejši je," je na vprašanje, kdo je favorit za zmago na prihajajoči Dirki po Franciji (od 4. do 26. julija), v pogovoru za RMC Sport odgovoril nekdanji francoski profesionalec Pierre Rolland. Da utegne slovenski šampion že v prvem tednu zadati odločilni udarec tekmecem, pa meni tudi nekdanji danski as Michael Rasmussen, ki svojemu rojaku Jonasu Vingegaardu ne pripisuje prav velikih možnosti za osvojitev tretje rumene majice.

Pierre Rolland meni, da ima Tadej Pogačar nepremostljivo prednost pred tekmeci. Poleg tega, da je mentalno izjemno močan, ima tudi naravne danosti, zaradi katerih je razred nad konkurenco. "Malo bom pokvaril idejo tistih, ki si predstavljajo, da lahko na Touru zmagaš zgolj z neomajno voljo in trdim delom. Če nimaš prave genetike, na neki točki naletiš na nepremostljivo oviro," pravi 37-letni nekdanji francoski profesionalec.

Moč ekipe in mentalna čvrstost zagotovo ostajata del enačbe za uspešno dirkanje na Touru, poudarja človek, ki je leta 2022 kariero sklenil z 12 profesionalnimi zmagami po kar 19 nastopih na tritedenskih dirkah. Na Touru je slavil dve etapni zmagi v letih 2011 in 2012, leta 2014 je Giro končal na četrtem mestu v skupnem seštevku, a dodaja, da sam preprosto ni imel fizičnih predispozicij za kaj več.

Brez pravega "motorja" še tako močna volja ne pomaga

Če nimaš pravega, dovolj močnega "motorja", ti ne pomaga še tako močna volja, pravi nekdanji kolesar, ki je najboljši skupni uspeh na Touru dosegel leta 2012, ko je bil osmi v skupnem seštevku. "Jaz sem skozi kariero imel to mentalno čvrstost, a prišel sem do točke, ki je s še tako veliko voljo nisem mogel preseči. Fizično nisem mogel iti dlje. Vedel sem, da ne morem višje od sedmega ali osmega mesta na Touru."

Svetovni prvak se je za dirko vseh dirk ogreval v Švici in se poigral s konkurenco. Foto: Guliverimage

Pogačar je fenomen, ima "motor", torej naravne danosti oziroma talent, kot se temu rado reče, ob tem pa ima tudi "glavo", torej šampionsko miselnost, voljo, ki ga žene skozi trde treninge in najnapornejše trenutke na dirkah. Za zmagoslavje na Touru je potrebno oboje, opozarja Rolland. "Nekdo lahko trdo trenira, je na treningih odličen, ima strašno voljo, a mu telo ne pusti zmagovati. Na drugi strani pa je nekdo, ki je izjemno nadarjen in močan kolesar, a če nima prave miselnosti, mu teh danosti ne bo uspelo optimizirati in iz sebe izvleči 100 odstotkov."

Pogačar je v Švici pokazal, da je na izjemno visoki ravni, kar je potrdil tudi Slovenec sam, ko je razkril, da so njegove številke še boljše kot lani. Čeprav bo zaradi nesreče zaročenke Urške Žigart nekoliko spremenil oziroma zamaknil sklepne priprave na Tour – ta se bo začel v soboto, 4. julija, z ekipnim kronometrom v Barceloni, končal pa 26. julija v Parizu – bo na dirki vseh dirk osrednji favorit, meni Rolland.

"Obstaja nevarnost, da bo Tour odločen že po tednu dni"

S to oceno se strinja tudi nekdanji danski as Michael Rasmussen, ki je v pogovoru za Viaplay izrazil skrb, da bo Tour bolj ali manj odločen že po prvem tednu oziroma po šesti etapi, v kateri se bodo kolesarji povzpeli na zloglasni Col de Tourmalet v Pirenejih. "Obstaja resnično tveganje, da se bo dirka odločila tam," razmišlja 52-letni nekdanji as, dvakratni najboljši hribolazec Toura (v letih 2005 in 2006) ter nosilec ikonične pikčaste majice.

Pogačarjeva močna zasedba UAE Emirates – XRG bi lahko odločilni napad pripravila že pet kilometrov pred vrhom Tourmaleta, špekulira Rasmussen. Če bo svetovni prvak pokazal raven forme, ki jo je nakazoval v Švici, utegne z zgodnjim agresivnim napadom izničiti Vingegaardovo sposobnost okrevanja, ki postane opazna v zadnjem tednu dirke, še pravi. "Do vrha Tourmaleta si lahko nabere minuto prednosti pred Vingegaardom, nato lahko ta do cilja naraste do dveh minut." Meni, da je zelo verjetno, da bo Pogačar agresiven vse od začetka dirke in si tako priboril prednost, ki je Vingegaardu do konca v Parizu ne bo več uspelo nadoknaditi.

Utegne biti Paul Seixas Pogačarjev najresnejši tekmec? Foto: Guliverimage

Upokojeni danski as ob vsem povedanem res nekoliko pozablja na preostale Pogijeve morebitne izzivalce, v prvi vrsti francoskega najstnika Paula Seixasa, pa tudi Španca Juana Ayusa (Lidl-Trek), Avstrijca Floriana Lipowitza, ki je letos dobil dirko Po Sloveniji, neznanka ostaja tudi Remco Evenepoel (oba Red Bull – BORA – hansgrohe), a je tudi res, da bo Jonas Vingegaard – ki velja za najboljšega hribolazca zadnjega obdobja, v Tour pa prihaja tudi z izjemno popotnico, zmagami na dirkah Pariz–Nica, Po Kataloniji in na Giru, na katerem ni imel prave konkurence – Slovenčev najresnejši konkurent v boju za rumeno majico.

"Pogačar lahko zmaga na desetih etapah, če si zaželi"

Pogačarju v prid gre tudi trasa letošnjega Toura, pa meni nekdanji Vingegaardov in Rogličev moštveni kolega pri Vismi, zdaj član kazahstanske Astane, Mike Teunissen. Izpostavil je vsestranskost svetovnega prvaka. "Pogačar lahko zmaga na desetih etapah, če si zaželi. Za sprinterje je zelo malo priložnosti, še manj za specialiste za klasike," je v intervjuju za Wieler Revue razočarano ugotavljal 33-letni Nizozemec.

Domala vse razgibane etape, ki so bile nekoč domena t. i. "puncheurjev", so zdaj načrtovane za lažje kolesarje, tipa Pogačar ali Ben Healy, pravi. "Vselej se znajde nek klanec, na katerem napade nekdo, kot je Healy, s tistimi sedmimi vati na kilogram in jaz tam nimam kaj iskati. Postalo je pretežko, prepogosto le še čakam, kdaj bom izgubil stik, in to je izjemno frustrirajoče," je še povedal specialist za enodnevne dirke, ki ga je čas povozil, kot pravi. Na Touru, na katerega si sploh ni želel iti, bo eden od pomočnikov Maxa Kanterja, predvsem na ravnih delih trase, pravi.

Če bi bil Pogačar klub ali država ... Pogačar ima na 23. junij 11.593 točk UCI, 2.967 več od drugega najboljšega na lestvici, Danca Jonasa Vingegaarda. Če bi bil Pogi klub, bi bil četrti na lestvici, le za klubi UAE Emirates – XRG (16.942,96), Red Bull – BORA – Hansgrohe (14.644,04) in Visma | Lease a Bike (13.767,27) ter pred Decathlon CMA CGM (11.572,95) in Lidl-Trek (9.224,4). Brez Pogačarjevih točk bi bil UAE šele na 18. mestu lestvice najboljših moštev (5.349,96), tik pred EF Education – EasyPost (5.222,43). Če bi bil Pogačar država, bi bil sedmi, za Belgijo (21.003,1), Dansko (18.729,59), Francijo (17.251,67), Slovenijo (15.275,58), Italijo (13.864,92) in Veliko Britanijo (12.087,92) ter pred Avstralijo, Nizozemsko, ZDA … Brez Pogijevih točk bi bila Slovenija na 21. mestu (3.682,58), za Ekvadorjem in tik pred Irsko.

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