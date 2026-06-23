Potrjena Vingegaardova ekipa za boj s Pogačarjem

Nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike je danes potrdila osmerico, ki se bo na Dirki po Franciji (od 4. do 26. julija) borila za skupno zmago. Dvakratnemu šampionu Toura Jonasu Vingegaardu bodo v boju s Tadejem Pogačarjem pomagali Američana Sepp Kuss in Matteo Jorgenson, Belgijec Victor Campenaerts, Norvežan Per Strand Hagenes, Francoz Bruno Armirail ter Italijana Edoardo Affini in Davide Piganzoli.

Potem ko sta zaradi poškodb in težav s telesno pripravljenostjo iz ekipe za Tour izpadla Wouta van Aert in Christophe Laporte, sta njuni mesti zasedla Piganzoli in Strand Hagenes. Ko je prejšnji teden postalo jasno, da van Aert do vrhunca sezone ne bo pripravljen, so se pojavila ugibanja, da bi ga lahko nadomestila Ben Tulett ali Jorgen Nordhagen, nazadnje pa so se pri Vismi odločili drugače.

Piganzoli je vodilne prepričal z dobrim dirkanjem na letošnjem Giru, na katerem je Vingegaardu pomagal do skupne zmage.

Vingegaard je odločen letos resno izzvati štirikratnega šampiona Toura Tadeja Pogačarja, Danca pa so te dni opazili na Galibierju, na Tour se sicer pripravlja v Tignesu.

Jonas Vingegaard also trained on Galibier yesterday. 🏔️



Caught by Josip Barisic after Jonas overtook him during the ride. pic.twitter.com/Bqd43QGG7v — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) June 22, 2026

113. Dirka po Franciji se bo začela z ekipnim kronometrom v Barceloni, v soboto, 4. julija.

Ekipa Visma | Lease a Bike za Tour: Jonas Vingegaard (Dan) Sepp Kuss (ZDA) Matteo Jorgenson (ZDA) Davide Piganzoli (Ita) Victor Campenaerts (Nel) Per Strand Hagenes (Nor) Bruno Armirail (Fra) Edoardo Affini (Ita)

Preberite še: