Končno bo znano, kaj se je dogajalo v zakulisju lanske Dirke po Franciji #video

Lanska izvedba Dirke po Franciji zaradi vseh mogočih pripetljajev, ki so se zgodili v 21 etapah, še vedno odmeva med ljubitelji kolesarstva. Zdaj bodo spomin nanjo obudili v osemdelni seriji na Netflixu. Težko pričakovana serija razkriva zakulisje največje in najbolj prestižne kolesarske dirke na svetu.

Osemdelna serija z naslovom Tour de France: Unchained bo na Netfixu, priljubljeni platformi za gledanje filmov in TV-serij na spletu, premiero doživela danes. Ob polnoči so si serijo (naenkrat bo na ogled vseh osem delov) že lahko ogledali ljubitelji kolesarstva na zahodni ameriški obali, v Veliki Britaniji je bila premiera serije ob 8. uri, kar pomeni, da bo v Sloveniji ob 9. uri, ob 17. uri bodo ob ogledu serije lahko uživali Avstralci, ob 3. uri pa navijači na vzhodni ameriški obali.

Napovednik serije Tour de France: Unchained



Vsaka epizoda se osredotoča na eno oz. dve od ekip, ki so privolile v snemanje zakulisja. Na začetku je bilo ekip osem, a so pozneje pri ekipi BORA-hansgrohe odstopili od sodelovanja. To pomeni, da bo v središču sedem profesionalnih kolesarskih ekip in sicer ekipe AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma in Team Quick-Step Alpha Vinyl.

Navijači bodo prikrajšani za ogled dogajanja znotraj ekipe UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem na čelu. V tej so se lani ubadali s številnimi težavami, od covida do bolezni in poškodb, tako da bi bil pogled v drobovje ekipe, predvsem v zadnje kilometre 11. etape s ciljem na Col du Granon, kjer je Pogi izgubil lanski Tour, zagotovo izjemno zanimiv.

Naslov epizode Ekipa, ki bo v središču epizode 1. The Grand Départ Quick-Step Alpha Vinyl 2. Dobrodošli v peklu Jumbo Visma 3. Teža naroda AG2R Citroën / Groupama-FDJ 4. Napad, protinapad Jumbo Visma 5. Vrtoglava hitrost Ineos Grenadiers / EF Education-EasyPost 6. Plan B Alpecin-Deceuninck 7. Vse za zmagovalni oder Ineos Grenadiers / Groupama-FDJ 8. Cesta do Pariza Jumbo Visma

Gledalca bodo skozi nepisana pravila kolesarstva popeljali znani televizijski in kolesarski obrazi (in glasovi), Francoz Steve Chainel, Britanec David Millar in irska voditeljica s televizije Eurosport/GCN Orla Chennaoui, glavni zvezdniki ekip, ki so privolile v sodelovanje v seriji, ter njihove družine in člani spremljevalne ekipe pa bodo pripovedovali o življenju znotraj kolesarske karavane.

Foto: Reuters

Bo serija še bolj popularizirala kolesarstvo?

Serijo je posnelo skupno podjetje Quadbox in Box to Box Films, ki se je podpisalo tudi pod izjemno uspešno serijo o formuli 1 Drive to Survive. Ta je pripomogla k povečanju zanimanja za avtomobilske dirke, zlasti v ZDA. Organizatorji dirke Tour de France in vpletena ekipa upajo, da bo Tour de France: Unchained podobno zanimanje ustvaril za poklicno kolesarstvo.

Netflix je financiranju serije namenil osem milijonov evrov, od tega sta organizatorja Toura, agencija ASO in France Televisions, zaslužila vsak po 250 tisoč evrov. Preostalih 500 tisočakov so si razdelile sodelujoče kolesarske ekipe, tako da je vsaka ekipa dobila 62 tisoč evrov (67 tisoč dolarjev).

"S pripovednim pristopom, ki je dodatek samemu tekmovanju, si bo javnost lahko predstavljala, zakaj je Tour de France ultimativni izziv za tekmovalce, zlasti v smislu trpljenja, premikanja njihovih meja in timskega duha," je povedal generalni direktor ASO Yann Le Moënner.

Foto: Reuters

Prve tri epizode so si že pred uradnim predvajanjem ogledali ustvarjalci nizozemskega portala Wielerflits, na katerem so zapisali, da se epizoda, ki se posveča ekipi Jumbo-Visma, osredotoča na Jonasa Vingegaarda, ki je skupaj z Woutom van Aertom in moštvenimi kolegi premagal Pogačarja v boju za skupno zmago, ter na 5. etapo Toura s tlakovanimi odseki, kjer so imeli ogromno težav zaradi okvare koles. Poleg tega si je Primož Roglič pri padcu zaradi bale sena, ki se je znašla na trasi, poškodoval ramo in si jo kar sam naravnal.

Foto: Reuters

Epizoda, namenjena ekipi Ineos Grenadiers, se bo osredotočila na Gerainta Thomasa in njegov boj za zmagovalni oder na Touru ter etapno zmago Toma Pidcocka na Alpe d'Huez in njegov neverjeten spust v znamenju najboljših dirkačev z Galibierja.

Serija se osredotoča tudi na čustveno vrnitev Fabia Jakobsena, ki se je leta 2020 hudo poškodoval na Dirki po Poljski, na Thibauta Pinota, ki je na lanskem Touru neuspešno lovil etapno zmago, in na glavnega aduta ekipe Groupama -FDJ Davida Gauduja, ki je Tour končal tik pod zmagovalnim odrom, na 4. mestu.

"V snemanje so res vložili ogromno sredstev," je dejal v epizodi, posvečeni ekipi Groupame-FDJ. "Obiskali so me na pripravah na Tenerifu, na jugu Francije, na Kriteriju po Dofineji in doma v Bretanji. Vse to, še preden se je Tour sploh začel."

Drugo sezono serije Tour de France bodo posneli med letošnjim Tourom.

Kot kaže, se nam obeta kolesarska poslastica.