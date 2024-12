Iz Italije prihaja žalostna novica o smrti nekdanjega svetovnega mladinskega prvaka v kolesarstvu. Crescenza D'Amoreja so našli mrtvega v avtomobilu.

Crescenzo D'Amore je leta 1997 v San Sebastianu postal svetovni mladinski prvak v cestni preizkušnji. Leto prej je osvojil srebro na svetovnem prvenstvu na stezi. Njegova profesionalna pot je trajala od leta 2000 do 2007 in nato še nekaj mesecev leta 2011. Dirkal je za ekipi Acqua e Sapone in Mapei, v dresu katere je leta 2000 osvojil etapo na Vuelti.

Crescenzo D'Amore skupaj z Damianom Cunegom Foto: Guliverimage

Iz Italije je prišla novica o njegovi smrti. Našli so ga mrtvega v njegovem avtomobilu. Okoliščine smrti še niso znane, prav tako še ni znano, ali je bil vzrok smrti izguba nadzora nad avtomobilom ali kombinacija posledic bolezni, za katero je trpel, in nesreče.

Leta 2017 so mu namreč diagnosticirali limfom, zaradi katerega se je vse odtlej zdravil.