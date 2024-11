Kolesarski svet spet zavit v črno

Na julijski dirki po Avstriji se je pri padcu na spustu z znamenitega prelaza Grossglokner smrtno ponesrečil Andre Drege, septembrsko svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici je zaznamovala smrtna nesreča švicarske mladinke Muriel Furrer, včeraj pa je Belgija izgubila še enega najbolj nadarjenih mladih ciklokrosistov.

"Z izjemno žalostjo moramo obvestiti, da nas je zaradi tragične nesreče zapustil Miel Dekien. Vedno boš ostal v naših srcih, nikoli te ne bomo pozabili in hvaležni smo za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupa. Za nas boš vedno ostal fantastičen fant," so prek družbenih omrežij sporočili iz Dekienovega moštva Ostend Air College in izrekli sožalje mladeničevi družini, svojcem in prijateljem.