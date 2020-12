Kako pomemben člen ekipe UAE Emirates je Jan Polanc, je v nedavnem intervjuju za Sportal poudaril tudi Tadej Pogačar, ki si je seveda želel nadaljnjega sodelovanja s Polancem, ki je bil na francoskem Touru znova zelo dragocen v vlogi pomočnika.

Polanc je dvakratni etapni zmagovalec Gira (2015 in 2017), lani pa je prvič oblekel tudi rožnato majico vodilnega na Giru. Letošnji vnovičen zagon sezone v juniju je začel s 6. mestom na cestni dirki državnega prvenstva in 3. mestom v kronometru, takoj za državnim prvakom v tej panogi Pogačarjem in Primožem Rogličem.

Polanc je bil na kronometrski preizkušnji letošnjega državnega prvenstva tretji, takoj za Primožem Rogličem na 2. mestu in državnim prvakom Tadejem Pogačarjem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Od ekipe UAE se poslavljata Italijan Fabio Aru in dvakratni kolumbijski prvak Sergio Henao - oba se selita v moštvo Qhubeka Assos - v ekipo pa prihaja vrhunski hribolazec Poljak Rafal Majka. Začasno bodo ostali še brez enega člana - Diego Ulissi se bo namreč začasno umaknil iz profesionalne tekmovalne karavane. Pri dvakratnem zmagovalcu Dirke po Sloveniji so med rednim pregledom ugotovili, da boleha za vnetno boleznijo srčne mišice.