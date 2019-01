Impeyju četrta etapa, Bevin povečal prednost

You BEAUTY!!! Looks like @darylimpey really enjoyed that one 💪🏼 #TourDownUnder pic.twitter.com/J5ql9pUuK2 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2019

Bevin je v primerjavi s prejšnjo etapo povečal prednost pred zasledovalci, pred skupno drugouvrščenim Impeyjem ima sedem, pred tretjeuvrščenim Špancem Leonom Sanchezom, ki je na današnji preizkušnji zasedel tretje mesto, pa enajst sekund prednosti.

Zaključek 4. etape Dirke po Avstraliji:

🏁 The defending champion @darylimpey timed that just perfectly 👏🏼👏🏼👏🏼 What a finish to 100% Stage 4 for the @MitcheltonSCOTT man!! #TourDownUnder pic.twitter.com/KKrfaIV7T0 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2019

Pogačar in Polanc sta na današnji 129,2 kilometra dolgi preizkušnji med krajema Unley in Campbelltown - v zaključku etape je kolesarje čakal vzpon prve težavnostne kategorije, šest kilometrov pred ciljem pa je sledil še spust - zasedla 16. in 19. mesto. V skupni razvrstitvi je Polanc na šestem mestu, Pogačar na 14. mestu, oba pa za vodilnim zaostajata 21 sekund.

V noči na soboto bo na sporedu peta etapa med krajema Glenelg in Strathalbyn v dolžini 149,5 kilometra.