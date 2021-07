Fisher-Black zapustil Rogliča in se pridružil Pogačarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fisher-Black je z novimi delodajalci iz Združenih arabskih emiratov podpisal pogodbo do leta 2024, ognjeni krst v novem dresu pa bo imel na bližnji dirki Ordiziako v Španiji.

"Finn je zelo mlad in nadarjen kolesar. Naš cilj je v ekipo privabiti čim več tovrstnih kolesarjev, tako kot smo to v preteklosti storili s Pogačarjem, Bjergom, McNultyjem, Hirschijem, Ayusom in mnogimi drugimi," je o prestopu nadarjenega kolesarja dejal Mauro Gianetti, eden glavnih operativcev moštva UAE Team Emirates.