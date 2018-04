Hrastnikova na stopničkah, Žabjek varčeval zapestje

Evropski pokal v spustu

Medtem ko je bilo na samem vrhu Pohorja še nekaj snežnih zaplat, pa so kolesarji na progi imeli čvrsta tla pod nogami oziroma kolesi. Vsaj takrat, ko niso bili na številnih skokih v zraku. Tudi vreme je zdržalo, nekaj kapelj je padlo zgolj ob koncu tekmovanja, kljub temu pa so tudi člani v kategoriji elite v dolino pridrveli suhi. Nekaj poškodovanih po padcih so domačini ustrezno oskrbeli, Maribor pa si želi v prihodnje znova prirediti tekmo na najvišji ravni, svetovni pokal je v mestu ob Dravi nazadnje gostoval leta 2010.

Evropski pokal se je na progo Čopka in njene gozdne odseke vrnil po treh letih, splošno vzdušje pa je nakazalo, da se tekmovalci in tekmovalke na Pohorju dobro počutijo. Tako je šlo tudi Mozirjanki Hrastnikovi, ki ji proga zelo ustreza.

"Zelo sem zadovoljna z uvrstitvijo. Na startu sta bili dve najboljši v svetovni konkurenci, tako da je tretje mesto zame odličen rezultat. Na startu sem danes upala, da proga zdrži, ker je polno korenin in če bi bile mokre ter s tem spolzke, bi bilo kar nevarno. Glede na to, da je bil tu včasih svetovni pokal, je to kar težka proga," je tekmo ocenila Hrastnikova, ki je danes zaostala le za Nicolovo in Avstralko Tracey Hannah, ki je v svoji karieri osvajala tudi že medalje na svetovnih prvenstvih.

Žabjek v finalu ni nastopil

Najboljši slovenski posameznik zadnjih sezon Jure Žabjek še okreva po poškodbi zapestja. Čeprav je prepeljal progo, v nedeljskem finalu ni nastopil. Zlomljeno zapestje še boli, zato nastopa s posebno opornico. Mariborsko tekmovanje mu je služilo zgolj kot trening za svetovni pokal na Lošinju.

Mariborsko tekmovanje je Juretu Žabjeku služilo kot trening. Foto: Grega Valančič / Sportida

"V petek nisem nič treniral, nisem želel tvegati. V soboto sem odpeljal tri vožnje in kvalifikacije, a zapestje še nima dovolj moči, zato nisem želel tvegati in s kakim padcem poslabšati zadev. Načrt je, da nastopim na Lošinju, se odrežem čim boljše. Tukaj sem stestiral opornico, ni mi šlo za rezultat. Ta proga mi ustreza, tudi drugi vikend bo podobno. Tukaj mi je zelo všeč, proga je dolga, sploh zadnji del, že lani sem jo vozil. Zdaj je malo razrita, čeprav dobra podlaga nudi zelo dober oprijem. Lokacija je vrhunska, zraven mesta, upam, da bomo lahko kdaj tukaj spremljali tudi svetovni pokal," pa je dejal Žabjek.

Zmaga Britancu

Dirko članov elite je sicer dobil Britanec Laurie Greenland pred Francozom Amauryjem Pierronom na drugem in Novozelandcem Brookom McDonaldom na tretjem mestu. Poleg najboljše trojice so se na startu pojavili še nekateri uveljavljeni spustaši svetovnega pokala, med njimi se je dobro predstavil tudi Miran Vauh, ki je bil na koncu na šestem mestu najboljši Slovenec.