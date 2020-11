Edina afriška kolesarska ekipa je našla pokrovitelja

Japonsko telekomunikacijsko podjetje Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) je septembra sporočilo, da bo po koncu sezone 2020 končalo naslovno sponzorstvo ekipe UCI WorldTour, ki je registrirana v Južnoafriški republiki.

Ustanovitelj ekipe Doug Ryder je za BBC potrdil, da so sklenili partnerstvo s švicarskim podjetjem ASSOS za kolesarska oblačila, s čimer so zagotovili prihodnost ekipe.

"Kolo je še naprej orodje za spreminjanje življenja toliko ljudi za vožnjo na delo, šport, zdravje, svobodo in dostop do različnih priložnosti. V naši ekipi je bilo vedno pomembno veliko več kot le zmagovanje, vendar tudi radi zmagujemo," je dejal Ryder.

Tudi izvršni direktor novih sponzorjev Derek Bouchard-Hall je ponosen na njihovo povezovanje z dobrodelno organizacijo, ki zbira denar za zagotavljanje koles za mlade po vsej južni Afriki.

PRESENTING | TEAM QHUBEKA ASSOS



"I am so happy we can continue to create hope and opportunity through our team and with the @Qhubeka Charity." - @dougryd



Announcing the next step in our incredible journey.



➡️Details: https://t.co/qE6uh1v7mb#BicyclesChangeLives @assos_com pic.twitter.com/yapoli6knJ