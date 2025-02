Resen test za Tadeja Pogačarja

Da je Tadej Pogačar glavni favorit Dirke po Združenih arabskih emiratih, je postalo jasno že ob potrditvi njegove udeležbe na dirki. Gre namreč za edino etapno dirko, ki jo bo odpeljal v spomladanskem delu sezone, saj se bo nato osredotočil na enodnevne klasike.

Prvi resen preizkus forme

Kronometer v drugi etapi, začel se bo ob 10. uri po našem času, bo služil kot prvi resni pokazatelj forme po zimskih pripravah. Pogačar je pred današnjim dnem dejal: "Veselim se kronometra, saj bo to prvi resni dolg napor v sezoni. Občutek je dober, pozimi smo opravili veliko dela in upam, da se bo to obrestovalo na kronometru."

Tekmeci bodo poskušali preprečiti njegov pohod do skupne zmage, a je to praktično nemogoče, če se slovenskemu šampionu ne bo pripetilo kaj hujšega. Lani je dirko osvojil Belgijec Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny), letos pa bosta med glavnimi izzivalci Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Toda glavna grožnja Pogačarjevi prevladi v današnji etapi bo mladi britanski specialist za vožnjo na čas Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), ki je eden najboljših kronometristov na svetu na takšnih razdaljah – štartal bo ob 10.30, Pogačar pa ob 10.12.

Kronometer bo v celoti potekal na otoku Al Hudayriyat. Trasa je zelo hitra in skoraj povsem ravna z le nekaj ostrimi ovinki in dvema obratoma v obliki črke U. Ceste so široke in omogočajo visoke hitrosti, pri čemer bo ključni dejavnik veter, zato strokovnjaki morda nekaj več možnosti za etapni uspeh pripisujejo Tarlingu, vendar v boju za skupno zmago na dirki Pogi nima konkurence.

Kot prvi se bo na progo ob 10. uri podal Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious), vodilni v skupnem seštevku Jonathan Milan (Lidl-Trek) pa bo štartal ob 12.18. Pogačar bo svojo vožnjo začel ob 10.12, Luka Mezgec ob 11.19, Domen Novak pa ob 11.52.

