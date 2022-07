Belgijec Thijssen najmočnejši v sprintu

V skupnem seštevku je prvi Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling), drugi je zmagovalec prav tako ravninske uvodne etape, Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma), tretji pa današnji zmagovalec Gerben Thijssen, ki je prvič dobil etapo dirke WorldTour. Oba za najhitrejšim zaostajata dve sekundi.

First ever World Tour victory for Gerben Thijssen 🥰 #TdP22 🇵🇱 pic.twitter.com/pWWvp3U78p

Enotedenska dirka se bo najverjetneje odločala v naslednjih dveh etapah. V ponedeljek so na sporedu prvi resni klanci, v torek pa kolesarje čaka gorski kronometer.

First win of ⁦@Thijssen_Gerben⁩ in WorldTour race ever! 🔥❤️🚴🏼 ⁦@IntermarcheWG⁩ pic.twitter.com/Aor7Dc0733