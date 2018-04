Nizozemec s pobegom do največjega uspeha na klasikah po letu 2014

Dirka po Flandriji

Za nizozemske kolesarje je današnja zmaga deveta v zgodovini dirke, za Terpstro pa največji uspeh na klasikah po letu 2014, ko je dobil preizkušnjo Pariz-Roubaix. Do današnjega uspeha pa je prišel s pobegom v zadnjih 25 kilometrih, najbližji zasledovalec je zaostal 12 sekund. Dobro pomlad pa je Terpstra napovedal že z zmago na dirki Harelbeke pred devetimi dnevi.

Dirka od Antwerpna do Oudenaardeja, kjer je na 264 kilometrih veliko zahtevnih odsekov s strmimi vzponi in tudi značilnih odsekov s tlakovci, velja za eno najzahtevnejših klasik, zmaga na njej pa prestiž, ki še posebej veliko pomeni domačinom. A tokrat velikega uspeha številni navijači niso dočakali, vse je nekoliko presenetil Terpstra, a njegova zmaga je povsem zaslužena.

Vedno je sanjal

"Vedno sem sanjal o tem, da bi zmagal na teh velikih dirkah. Najprej Pariz - Roubaix, zdaj pa še Flandrija. Kot otrok sem spremljal te dirke in bil sem čisto nor nanje. Zdaj pa sem zmagovalec," je na cilju komajda našel besede med solzami sreče nizozemski kolesar.

Navijači so največ pričakovali od Petra Sagana, Grega Van Avermaeta in Gilberta, ki bi lahko ponovil lansko zmago, toda Terpstra je izkoristil priložnost in v pravem trenutku pobegnil. Takrat so bili pred njimi še trije ubežniki, a na vzponu na Oude Kwaremont, predzadnjem od 18 na tej preizkušnji, je bil že v vodstvu. Ko je opravil še zadnji vzpon na Paterberg, je imel 13 kilometrov pred ciljem že 40 sekund naskoka.

Sagan je skušal popraviti prej zamujeno in je napadel, a zaman, na koncu je bil šesti. Le Pedersen je še imel nekaj možnosti, toda zaradi slabega sodelovanja v skupini, ki bi lahko ulovila ubežnika, se je nazadnje tudi on zadovoljil z drugim mestom (+ 0:12). Gilbert (+ 0:17) je v mini obračunu za tretje mesto nato premagal še enega Danca Michaela Valgrena (+ 0:20).

Kristijan Koren je bil na 46. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Sportida

Koren najvišje med Slovenci

Od Slovencev je bil danes najvišje Kristijan Koren (Bahrain-Merida) na 46. mestu (+ 4:10), 84. je bil Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), tik za njim z enakim zaostankom 9:14 še Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Borut Božič (Bahrain Merida) pa ni prišel do cilja.

Z zmago Terpstre so kolesarji ekipe Quick Step tudi danes potrdili premoč na spomladanskih klasikah ter napovedali napad na zmago na še prestižnejši dirki Pariz - Roubaix naslednji teden. Člani belgijske ekipe so zmagali na klasikah Samyn, Dwars door West Vlaanderen, Handzame, De Panne, E3 Harelbeke, Dwars door Vlaanderen in današnji po Flandriji.