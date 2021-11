Pozzato je v pogovoru za Tuttobici razkril, da se je vse skupaj začelo 22. oktobra, pet dni po koncu serije dirk "Ride the Dreamland", pri organizaciji katere je sodeloval. Stanje se mu je v začetku tega tedna tako poslabšalo, da so ga sprejeli v bolnišnici v Vincenzi, kjer prejema dodatni kisik.

"Sprva sem se nekoliko slabše počutil in imel le blažjo vročino, okoli 37,5 stopinje. Nato je narasla na 38. Opravil sem test, ki je pokazal, da sem pozitiven. Vročina je narasla na skoraj 39,5 in vztrajala skoraj deset dni. Pred tremi dnevi je izginila, začela pa je padati saturacija v krvi. Najprej na 87, nato na 86, pa 83. Nisem mogel več stati, pripeljali so me v bolnišnico. Imam zahteven potek pljučnice in prejemam kisik," pripoveduje 40-letni Italijan, ki upa, da se stanje ne bo poslabšalo do te mere, da bi ga morali priključiti na respirator.

"Bil sem idiot"

Foto: Guliverimage "Veliko jih pravi, da covid-19 ni nič takega ... a, ko ga enkrat dobiš v težji obliki, vidiš, da ni povsem tako. Upam, da bom kmalu bolje. Ljudje, ne igrajte se z ognjem, sam sem se že opekel," sporoča zmagovalec dveh etapnih zmag s francoske pentlje (2004, 2007).

Ob tem je razkril, da se še ni cepil, kar danes obžaluje. Prvo cepljenje ga je čakalo 25. oktobra, ko je bil že pozitiven. "Zakaj se nisem cepil že prej? Ker sem se vedno počutil zelo močnega, bil sem že v stiku z ljudmi, ki so imeli covid-19, pa se mi ni nič zgodilo. Preprosto, bil sem idiot," je za italijanski medij še razkril kolesar, ki je kariero končal leta 2018.

Največji uspeh ob dveh etapnih zmagah na Touru, eni na Giru in skupinskem kronometru na Vuelti je vknjižil z zmago na enodnevni dirki Milano-San Remo in zmago na etapni preizkušnji Tirreno-Adriatico.