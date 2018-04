Bujakova deveta na Amstel Gold Race, Blaakovi zmaga

Na dirki Amstel Gold Race na Nizozemskem so se poleg kolesarjev za točke svetovne serije merile tudi kolesarke. Na 116,9 kilometra dolgi trasi se je z devetim mestom izkazala tudi članica BTC City Ljubljane Eugenia Bujak, poljska kolesarka, ki od letošnje sezone nastopa s slovenskim potnim listom. Zmagala je Nizozemka Chantal Blaak.

Na koncu je bila svetovna prvakinja Blaakova boljša od rojakinje Lucinde Brand in Avstralke Amande Spratt, ki sta končali na drugem oziroma tretjem mestu. V zaključku dirke je ostalo šest kolesark, ki so se med seboj pomerile na vzponu na Cauberg. Za zmago sprintale Blaakova, Brandova in Sprattova.

Bujakova je med drugim premagala tudi Nizozemko Marianne Vos, nekdanjo trikratno svetovno prvakinjo ter zmagovalke ženske različice dirke po Italiji in Franciji.