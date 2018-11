Brajkovič se poslavlja od Adrie Mobila

Člansko ekipo Kolesarskega kluba Adria Mobil sta zapustila tudi Jani Brajkovič in Hrvat Josip Rumac. Za ekipo bo posej vozilo 11 kolesarjev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, z novim športnim direktorjem Brankom Filipom pa se želi še dodatno utrditi kot vodilna cestno kolesarska ekipa v regiji.

Jani Brajkovič je v tem koledarskem letu kolesaril za novomeško Adrio Mobil, danes pa so iz moštva sporočili, da ne bo več vozil za največji slovenski klub. Ker je imel kar nekaj težav s poškodbami, se poraja vprašanje, ali to morda pomeni konec bogate kariere? Več bo verjetno znano kmalu, ko bo Brajkovič razkril karte za prihodnost.

Branko Filip ob funkciji športnega direktorja hkrati prevzema tudi koordinacijo nad ostalimi programi kluba. V pomlajeni ekipi bo kapetansko vlogo opravljal Rado Rogina, ki bo tudi vodilni mož na najpomembnejših etapnih dirkah. V bolj ravninskih in šprinterskih zaključkih bosta v ospredju Marko Kump in Dušan Rajović, slednji bo sicer ciljal tudi na vrhunsko uvrstitev na evropskem in svetovnem prvenstvu v kategoriji do 23 let.

David Per, Žiga Grošelj in Gašper Katrašnik so po besedah Filipa dozoreli v odlične kolesarje in se zdaj od njih pričakujejo tudi zmage. Jon Božič se bo posvetil kronometru in iskal možnost zmag s pobegom, so sporočili iz kluba.

Člani kategorije U23 Žiga Horvat, Gorazd Per, Aljaž Jarc ter Aljaž Omrzel pa bodo nabirali izkušnje ter se z mlado reprezentanco potegovali za zmage v dirkah pokala narodov.