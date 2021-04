Alaphilippe ostaja član 'volčjega krdela' najmanj do leta 2024

"Veselim se nadaljevanja v tej družini. Zahvalil bi se za zaupanje, ki so mi ga v ekipi izkazali v teh osmih letih. Neverjetno je, kaj vse smo dosegli skupaj. Smo wolfpack (volčje krdelo; op. STA) in dirkamo, da zmagamo. To je naša miselnost in ena naših močnih točk. Vsi gremo naprej v isti smeri in to je eden od razlogov, da se tu dobro počutim," je med drugim ob podaljšanju pogodbe dejal 28-letni Alaphilippe.

Tako so se končala ugibanja o tem, da naj bi Francoz okrepil katero izmed konkurenčnih ekip. Pri Deceuninck-QuickStepu so sicer pred kratkim dolgoročno podaljšali sodelovanje še z enim mladim zvezdnikom Remcom Evenepoelom.

Alaphilippe je to sezono dosegel le eno zmago, in sicer je dobil eno etapo na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, a je bil eden ključnih členov pri uspehu ekipe. Med drugim je pomagal Kasperju Asgreenu do zmage na dirki po Flandriji.

Alaphilippa, ki ima ob svetovnem naslovu v svojih dosežkih še zmage na dirkah Milano - San Remo, Strade Bianche, Valonska puščica, pa pet etapnih zmag na dirki po Franciji, zdaj čakajo ardenske klasike.

Konec tedna bo na dirki Amstel Gold tekmoval tudi proti velikim "kalibrom", kot so Primož Roglič, Wout van Aert, Marc Hirschi in Tom Pidcock.