Vancouver pokvaril uvodno zabavo Philadelphie

V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali tri tekme. Domače zmage so se veselili zgolj v New Jerseyju, kjer so s 4:3 po podaljšku ugnali Chicago Blackhawks. Vancouver Canucks so po kazenskih strelih s 5:4 prizadejali prvi poraz v sezoni hokejistom Philadelphia Flyers, Minnesota Wild pa je v gosteh z 2:1 premagala Anaheim Ducks.