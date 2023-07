Dober teden zatem, ko so nabor mladih upov opravili v najkakovostnejši članski hokejski ligi na svetu NHL, je v sredo potekal nabor CHL. Na naboru najkakovostnejše mladinske lige na svetu, ki pod svojim okriljem v ligah OHL, QMJHL in WHL združuje kanadske in ameriške ekipe, sta bila izbrana dva slovenska hokejista.

Visoko na naboru, kot četrti po vrsti, je bil izbran 18-letni branilec Urban Podrekar. Izbrali so ga pri kanadski ekipi Niagara IceDogs, ki tekmuje v Ontario Hockey League (OHL).

"V družini IceDogs z veseljem pozdravljamo Urbana Podrekarja. Urban je obrambni igralec z visokim hokejskim IQ. Pri 18 se je izkazal v profesionalnem hokeju v ICEHL, okrepil bo našo obrambi v sezoni 2023/24," je za uradno stran kluba iz mesta St. Catharines v regiji Niagara dejal začasni generalni direktor Wes Consorti.

Podrekar, ki izhaja iz blejske hokejske šole, je zadnjo sezono glavnino tekem odigral v dresu HK SŽ Olimpija, pomagal pa tudi HK Slavija Junior. Za zmaje je igral tako v selekciji do 19 let, s člani pa odkljukal 24 tekem v IceHL. V lanski sezoni je nosil dres različnih reprezentančnih selekcij, U18, U20, na dveh prijateljskih tekmah pa tudi članskega.

Goličiča izbrali pri Gatineau Olympiques

Drugi Slovenec, izbran na naboru CHL, je 17-letni Jan Goličič. Kot 44. po vrsti so branilca izbrali pri Gatineau Olympiques, ki deluje v Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL).

Visokorasli mladenič je po selitvi iz blejske ekipe zadnji dve sezoni preživel na Koroškem. Kalil se je v mlajših selekcijah Celovca, s kolektivom EC-KAC Future Team pa sedem tekem odigral tudi v Alpski ligi.

Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Jurija Goličiča je bil v zadnji sezoni tudi del reprezentance do 18 let.