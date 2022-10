Tampa Bay še išče šampionsko formo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Tampe Bay so v zadnjih treh sezonah dvakrat osvojili Stanleyjev pokal, enkrat pa izgubili veliki finale. Začetek te sezone pa za Strele s Floride ni najboljši. Izgubili so tri od uvodnih štirih tekem. V noči na soboto gostujejo pri sosedih Florida Panthers, ki imajo tri zmage in poraz.