SŽ Olimpija zadržala perspektivnega napadalca

Iz hokejskega kluba SŽ Olimpija so sporočili, da v njihovih vrstah vsaj še dve sezoni ostaja mladi in perspektivni napadalec Miha Beričič.

Miha Beričič, ki je nedavno dopolnil 19 let, se je ljubljanski ekipi pridružil lani, ko so mladim slovenskim igralcem omogočili igranje na najvišjem članskem nivoju v Sloveniji. Priložnost je odlično izkoristil, saj je bil izbran za Young Star lige septembra in oktobra lige ICE. Beričič je v pretekli sezoni na 46 tekmah lige ICE dosegel štiri gole in šest podaj. "Miha je lani dokazal, da je postal kakovosten in zrel igralec ter naredil odločen preboj v prvo ekipo. Ko sem ga gledal na pripravljalnih tekmah slovenske reprezentance, se je zdelo, da je napravil še korak više," pravi direktor kluba Anže Ulčar.

"Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo in še prihodnji dve sezoni ostajam v Ljubljani. Ker je novi trener začel z delom že na koncu pretekle sezone, smo se že spoznali z načinom in vemo, kako in kaj, tudi sistem igre bo znan že na pripravah. Po prvi sezoni v ligi ICE so moji osebni cilji usmerjeni še višje. Prepričan pa sem, da bomo vsi v garderobi stremeli k temu, da pokažemo konstantne predstave in skupaj z navijači ustvarimo odlično vzdušje, kakršnega smo v Tivoliju že spremljali," je ob podpisu nove pogodbe povedal Beričič.