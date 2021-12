Najstarejši turnir za povabljence tudi s slovenskim pridihom

Davos čaka na odprtje najstarejšega hokejskega turnirja, Spenglerjevega pokala, ki tradicionalno poteka v zadnjih dneh leta. Lanskega je odnesel covid-19, ki je dodobra ukrojil tudi letošnjega, že 94. Zaradi koronavirusa sta sodelovanje odpovedali rekorderka po številu zmag (16) ekipa Kanade in Ambri-Piotta. Organizatorji so v zadnjem trenutku našli zamenjavi. Na turnirju bo sodeloval tudi klub slovenskega napadalca Jana Muršaka Frölunda.

Nastop na tradicionalnem Spenglerjevem pokalu - ime nosi po Carlu Spenglerju, ki je zaslužen za promocijo hokeja v nemško govorečem delu Evrope - si moštva zagotovijo s povabilom organizatorja. Ta je imel zaradi covida-19 letos precej težav. Prvotni načrt je predvideval, da ob Davosu, ki ima v rokah organizacijske niti, na 94. pokalu nastopijo še ekipa Kanade, Ambri-Piotta, Frölunda, KalPa Kuopio in Sparta Praga.

Po dveh odpovedih vskočila Slovan in selekcija Berna

Švicarskemu moštvu Ambri-Piotta je sodelovanje onemogočil koronavirus, velik del ekipe se je znašel v karanteni, prav tako so sodelovanje zaradi skrbi, vezanih na covid-19, pred dnevi odpovedali Kanadčani. Ekipa Kanade (sestavljena iz hokejistov, ki igrajo v Evropi) je bila sicer tradicionalna udeleženka pokala in rekorderka po številu lovorik. Osvojila jih je 16, v zadnjih petih izvedbah štiri.

Organizatorji so hitro našli zamenjavi. Vskočila sta Slovan Bratislava in selekcija Berna, ki združuje hokejiste treh klubov najkakovostnejše domače lige SC Bern, EHC Biel in SCL Tigers.

Na zadnji izvedbi (leta 2019) je slavila ekipa Kanade, ki je letos sodelovanje odpovedala. Foto: Guliverimage

Šest ekip, dve skupini in slovenski pridih

Začetki turnirja segajo v leto 1923, ko je naslov prvaka osvojila univerza iz Oxforda, ki so jo sestavljali kanadski študenti. Ti so v finalu premagali nemški Berlin. Do zdaj pokala niso odigrali petkrat, v letih 1939 in 1940 zaradi druge svetovne vojne, v letih 1949, 1956 in 2020 pa jim ga ni uspelo izvesti zaradi različnih dejavnikov.

Za lovoriko se bori šest ekip, razdeljenih v dve skupini: Cattini in Torriani. Skupini sta poimenovani po udarni švicarski napadalni trojki Richard Torriani – Bibi, Hans Cattini – Joe in Ferdinand Cattini – Pic, ki je bila v 30. in 40. letih preteklega stoletja strah in trepet za nasprotne ekipe. Prvouvrščeni ekipi se uvrstita neposredno v polfinale, preostale ekipe pa se v dodatni tekmi pomerijo za dve polfinalni vstopnici.

Švedska Frölunda, za katero igra Jan Muršak, bo nastopala v skupini Torriani. Foto: Guliverimage

Skupino Torriani tokrat sestavljajo švedski prvoligaš Frölunda (trenutno 2. v SHL), za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak, finski KalPa (trenutno 10. v Liigi), nekdanji KHL-ovec, zdaj član slovaške Extralige Slovan Bratislava (vodilni v Extraligi). V zadnjih letih je na pokalu igralo več Slovencev, med njimi Blaž Gregorc, Rok Tičar in Robert Sabolič.

V skupini Cattini so gostitelj Davos (5. v švicarski prvi ligi - NL), Bern Selects (hokejisti Berna, Biela in Langnaua) in Sparta Praga (trenutno 8. v češki Extraligi).

Vse skupaj se bo začelo v nedeljo z eno tekmo vsake skupine, končalo pa zadnji dan leta 2021.