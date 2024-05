Kako se bodo po veliki zmagi nad Finci tokrat znašli Avstrijci?

Petkov spored svetovnega prvenstva elitne divizije se v Pragi začenja s tekmo začelja med zadnjo Veliko Britanijo in predzadnjo Dansko, ki bo poskušala upravičiti vlogo favoritinje in lažje zadihati. V Ostravi se bodo na popoldanski tekmi lanski podprvaki Nemci, ki upajo na preboj v četrtfinale, pomerili s predzadnjim Kazahstanom.

Zvečer bodo v Pragi gostitelji Čehi četrto zmago iskali proti Avstrijcem. Ti so na letošnjem prvenstvu poskrbeli za kar nekaj presenetljivih razpletov. Najprej so namučili Švicarje in po goleadi izgubili v zadnji minuti tekme, nato so branilcem naslova Kanadčanom v zadnji tretjini nasuli pet golov, izsilili podaljšek in jim vzeli točko, nato pa so v četrtek na kolena po rednem delu spravili olimpijske prvake Fince.

Na večerni tekmi v Ostravi si bodo nasproti stali Američani, ki so pri sedmih točkah, in zadnji Poljaki, ki imajo na računu eno točko.

Avstrijci favoriziranim ekipam dodobra mešajo štrene, v četrtek so premagali Fince. Bodo tudi Čehom zvečer zagrenili življenje? Foto: Reuters

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dneva pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.