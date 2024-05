Avstrijce čakajo Norvežani, zvečer derbi v Pragi

Zvečer se bodo v Pragi v derbiju pomerili neporaženi Švica in branilka naslova Kanada, v Ostravi pa Slovaška in lani bronasta Latvija, ki za ohranitev upov na četrtfinale potrebuje zmago.

Svetovno prvenstvo, skupinski del, 10. dan (Ostrava in Praga) Nedelja, 19. maj

Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine pade za en razred nižje.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so na predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.