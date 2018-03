Hokejistke bodo zavzele štajersko prestolnico

SP divizije II, skupine A

Varovanke selektorja Franca "Acija" Ferjaniča bodo v sklopu priprav opravile šest treningov na ledu, precejšen poudarek pa bo namenjen tudi analizi in teoretičnemu delu priprav na prihajajoče svetovno prvenstvo.

Risinje bodo na tokratnem tekmovanju palice prekrižale z reprezentancami Avstralije, DLR Koreje, Mehike, Nizozemske in Velike Britanije, ki so stare znanke naše izbrane vrste, saj so se z njimi srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in olimpijskih pred kvalifikacijah.

Nekatere fakultete in delodajalci brez posluha

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nabor kandidatk za slovensko izbrano vrsto večinoma sestavljajo izkušene hokejistke, katerim je strokovni štab, podobno kot na minulih turnirjih, dodal mlajše igralke, ki si svoje mednarodne izkušnje šele nabirajo.

Nekatere tovrstne odločitve selektorja Ferjaniča je krojilo tudi pomanjkanje posluha s strani fakultet in delodajalcev posameznih igralk, saj se nobena izmed njih s hokejem ne ukvarja poklicno in je njihovo zastopanje slovenskih barv na mednarodnih tekmovanjih pogosto odvisno od razumevanja le teh. Kljub temu vodstvo reprezentance ocenjuje, da je le ta sestavljena optimalno, ter da bodo dekleta slovenskim ljubiteljem hokeja lahko prikazale svoje najboljše predstave.

Ogrevanje z Maribor Cup

Za nekakšno ogrevanje za SP pa bodo v dvorani Tabor 24. in 25. marca pripravili še mednarodni hokejski turnir Maribor cup, na katerem bo sodelovalo 24 hokejskih ekip starostnih kategorij do 8 in 10 let iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Srbije in Slovenije. Na turnirju pričakujejo več kot 360 mladih tekmovalcev in okrog 600 spremljevalcev. V klubu menijo, da bo tudi ta prireditev prispevala k prepoznavnosti Maribora kot Evropskega mesta športa, ta naziv namreč nosi Maribor v letu 2018.