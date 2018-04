Po drugi finalni zmagi Jesenic nad Olimpijo (5:3)

Hokejisti Jesenic so na torkovi drugi finalni tekmi Olimpijo premagali s 5:3, v seriji na tri zmage povedli z 2:0 in naredili velik korak k ubranitvi naslova državnega prvaka. "Cilj je, da v četrtek končamo serijo. Vemo pa, da je treba celotno tekmo odigrati bolje, kot smo prvi dve," je po novi zmagi nad večnim tekmecem dejal trener železarjev Gaber Glavič, vodja Ljubljančanov Jure Vnuk pa je obžaloval neučinkovitost: "Neverjetno, kot bi nas nekdo začaral. Ne gre in ne gre. Na trenutke je bilo videti, da bomo zmagali, a nismo našli poti do zmage."

Nič novega, ko gre za obračune največjih slovenskih hokejskih nasprotnikov, bi lahko rekli ob pogledu na rezultat torkove tekme finala državnega prvenstva. Jeseničani so še 12. v tej sezoni premagali Olimpijo, ki ostaja pri eni medsebojni zmagi, in si priigrali zaključni plošček za naslov prvaka. A če so bili Ljubljančani letos na mnogo dvobojih v precej podrejenem položaju, je bila včeraj zgodba drugačna. Zeleno-beli tabor je prikazal eno boljših predstav v sezoni na derbijih in bil sploh na začetku nevarnejši tekmec s pobudo.

Izšlo se je, a nekaj bo treba popraviti

"Že večkrat sem rekel, da je Olimpija dober nasprotnik in da ne bo lahko. In tudi ni. Držali smo se dogovora pred tekmo. Na koncu se je izšlo," je po zmagi dejal trener Jesenic Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija je na obračunu dvakrat vodila, prvič že po 56. sekundah, drugič v 42. minuti (3:2), a prednosti ni znala zadržati. Gostje, pri katerih se je izkazal tudi vratar Clarke Saunders, so dobrih deset minut pred koncem izenačili, kmalu zatem povedli, v zadnji minuti, ko so zmaji igrali brez vratarja, pa plošček za končnih 5:3 poslali v prazen gol.

"Vsekakor smo zadovoljni z zmago. Že večkrat sem rekel, da je Olimpija dober nasprotnik in da ne bo lahko. In tudi ni. Držali smo se dogovora pred tekmo. Na koncu se je izšlo. Že med sezono sem govoril, da je naša igra tvegana. Zdaj bo treba nekaj stvari popraviti," je po zmagi dejal trener Gorenjcev Gaber Glavič in poiskal razloge, da Jeseničani niso več tako dominantni: "Drsalno nismo padli, so se pa določene stvari spremenile. Vse skupaj je del taktike. Nekaj je vsekakor tudi posledica dvojnega programa in dolge sezone. Imeli smo več tekem od Olimpije, ki je več časa počivala. Ne bom rekel, da je bolj motivirana, a če 12-krat izgubiš, si seveda močno želiš zmagati. Tu je prisoten psihološki moment. Delo trenerja pa je, da poskusi stvari peljati, kot je prav."

To bo spet poskušal že v četrtek, ko bodo imeli Jeseničani prvo zaključno žogico za prvaka: "Želimo si polne Podmežakle, da bodo ljudje uživali v hokeju. Cilj je, da v četrtek končamo serijo. Vemo pa, da je treba celotno tekmo odigrati še bolje, kot smo odigrali prvi dve. Če jo bomo, bomo najlažje našli pot do konca."

Kot bi jih kdo začaral

"Fantje so se borili, delali po načrtu. Na trenutke je bilo videti, da bomo suvereno zmagali, a nekako nismo našli poti do zmage." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če lahko Glavič po obračunih z Olimpijo neumorno dela kljukice, na drugi strani trener zmajev Jure Vnuk, ki se je na trenerski stolček usedel sredi januarja, še čaka na prvo zmago proti rdečim.

"Neverjetno, kot bi nas nekdo začaral. Ne gre in ne gre. Fantje so se borili, delali po načrtu. Na trenutke je bilo videti, da bomo suvereno zmagali, a nekako nismo našli poti do zmage. Morda bi ta ekipa potrebovala tudi kanček sreče, da bi ji uspelo. V prvi tretjini bi igro lahko kronali še s kakšnim zadetkom. Je pa res, da je treba dobro igrati 60 minut. Jeseničani so imeli na začetku slabe trenutke, ki jih nismo izkoristili. Tako pač je v športu," je zapravljene priložnosti obžaloval Vnuk.

Med tistimi, ki so bili blizu zadetka, a na koncu daleč, je bil Andrej Hebar in po njegovem strelu je ljubljanska klop pogledovala proti sodnikom. "Prehitro je bilo, da bilo lahko rekel, ali je bil gol, ne morem ocenjevati. Zahteval sem videoposnetek. Ne razumem pa, zakaj ogleda ni bilo. A ne bi govoril o sodnikih, saj smo imeli igro v svojih rokah. Lahko bi obrnili rezultat tudi v našo korist, pa ga nismo," ljubljanski trener krivcev za poraz ni iskal v sodnikih.

Ni še vrgel puške v koruzo: "Moramo ohraniti mirne glave. Serije še ni konec. Čaka nas zelo težko gostovanje. Upam, da se bomo sposobni še enkrat pobrati, kot smo se že tolikokrat v tej sezoni, in znova pokazati dostojno igro."

Moštvi se bosta spet srečali že v četrtek (19.00), ko bo na sporedu tretja, morda tudi zadnja tekma klubov v tej sezoni.