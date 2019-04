Le še ena neznanka, Pittsburgh s klubskim rekordom

V hokejski ligi NHL je dva kroga pred koncem rednega dela sezone znanih že 15 od 16 udeležencev končnice. Za zadnje mesto se borita Columbus Blue Jackets in Montreal Canadiens. Branilci naslova Washington Capitals so si s četrtkovo zmago nad Montreal Canadiens že zagotovili prvo mesto v metropolitanski diviziji, Pittsburgh Penguins pa so si z zmago nad Detroit Red Wings zagotovili nastop v končnici.

Mesto v končnici so si pred četrtkovimi obračuni že zagotovili Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning na Vzhodu ter Winnipeg Jets, Nashville Predators, St. Louis Blues, Calgary Flames, San Jose Sharks, Vegas Golden Knights in Dallas Stars na Zahodu. Predsedniški pokal za najboljšo ekipo rednega dela bodo dvignili hokejisti Tampe, ki ima 124 točk in je nihče več ne more prehiteti. Pittsburgh Penguins so se 13. leto zapored uvrstili v izločilne boje. Foto: Reuters

Družbi so se ponoči pridružili še Colorado Avalanche, ki so ugnali Winnipeg Jets, hokejisti Carolina Hurricanes, ki so porazili New Jersey Devils, ter Pittsburgh Penguins, ki so s 4:1 premagali Detroit. Pingvini so si še 13. leto zapored zagotovili izločilne boje, kar je rekord franšize.

Le še ena neznanka, Kopitarjeve čakata zadnji dve

V končnici je prostora le še za eno ekipo vzhodne konference. Zanj se borita dve moštvi, Columbus Blue Jackets in Montreal Canadiens. Obe imata 94 točk, a v boljšem položaju je Columbus, ki ga do konca rednega dela čakata še dve tekmi, kanadsko moštvo pa le ena, in sicer proti Torontu. Columbus pa bo palice prekrižal z NY Rangers in Ottawo.

Anže Kopitar bo do konca klubske sezone odigral še dve tekmi. Po sobotni proti Vegasu bo sporočil, ali bo igral za slovensko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu. Foto: Gulliver/Getty Images

Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings, ki so že pred časom ostali brez končnice daleč na zadnjem mestu zahoda, bodo odigrali še dve tekmi. Danes bodo gostovali pri kalifornijskem tekmecu Anaheimu, v noči na nedeljo pa se od klavrnega tekmovalnega obdobja poslovili pred domačimi gledalci proti Vegas Golden Knights. Na tej tekmi bodo Kopitarju pripravili slovesnost za tisoč odigranih tekem v rednem delu tekmovanja.

Po obračunu z Vegasom bo slovenski as sporočil, ali bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda, ki se bo v Kazahstanu začel 29. aprila, pomagal slovenski reprezentanci. Del te se od ponedeljka pripravlja na Bledu.

