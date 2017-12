Po štirih dneh spet liga NHL, a brez Anžeta Kopitarja

Liga NHL, 27. december

Med božičnimi prazniki so ledene ploskve v ligi NHL mirovale. Po štirih dneh premora bo spet pestro, danes je na sporedu kar enajst tekem. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja počivajo, na delu bodo v četrtek.

Liga NHL, 27. december:

Boston Bruins – Ottawa Senators

New Jersey Devils – Detroit Pistons

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets

Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens

New York Islanders – Buffalo Sabres

New York Rangers – Washington Capitals

St Louis Blues – Nashville Predators

Minnesota Wild – Dallas Stars

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes

Anheim Ducks – Vegas Golden Knights