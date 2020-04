Ženine molitve niso pomagale: umrl je mladi kanadski hokejist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodbe, ki jih je povzročila možganska krvavitve, so bile prehude. Foto: Reuters

Napadalec Edmonton Oilers Colby Cave je v soboto izgubil bitko za življenje, potem ko so ga v torek hospitalizirali zaradi možganske krvavitve. Po hitri operaciji so mu odstranili strdek, ki je pritiskal na možgane in ga zadržali v umetni komi. Vse je bilo zaman, nekaj dni kasneje je mladi 25-letni kanadski hokejist umrl.